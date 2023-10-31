前助理控虐待求償1200萬元 影帝勞勃狄尼洛斥胡說八道

勞勃狄尼洛在紐約市出庭作證。(Getty Images)

老牌影星勞勃狄尼洛遭前助理指控虐待員工，他今天在紐約市 出庭作證。勞勃狄尼洛在庭上詳述和前助理互動時，時而暴躁、時而克制，最後不禁脫口飆罵「胡說八道」。

美聯社報導，過去在「越戰獵鹿人」（The Deer Hunter）和「蠻牛」（Raging Bull）等電影中擔綱演出的勞勃狄尼洛（Robert De Niro），曾2度奪下奧斯卡 金像獎，他今天以第一證人身分出庭。

在2008至2019年間擔任他助理工作的羅賓森（Graham Chase Robinson）指控勞勃狄尼洛虐待員工。羅賓森辭去勞勃狄尼洛的製作和財務副總裁職務前，年薪30萬美元。

羅賓森替勞勃狄尼洛工作多年，替他打理張羅大小事，從裝飾聖誕樹到有一次勞勃狄尼洛從樓梯上摔下來，負責送他去醫院。羅賓森向勞勃狄尼洛求償1200萬美元，以賠償嚴重的精神痛苦和名譽損害。

羅賓森指控勞勃狄尼洛在她2019年離職時，拒絕給她推薦信找新工作。當時，她和勞勃狄尼洛的女友多次爆發衝突。

80歲的勞勃狄尼洛下午出庭作證時，坦承他曾將羅賓森列為緊急聯絡人，並仰賴她協助處理給子女賀卡的問題。

但在律師問他是否認為羅賓森是盡職的員工時，他語帶諷刺地說：「在經歷過這一切之後不會。」

勞勃狄尼洛作證時兩度不自覺提高音量，其中一次是羅賓森的律師暗示勞勃狄尼洛2017年曾一大清早要羅賓森帶他就醫。

勞勃狄尼洛說：「那次是我跌落樓梯傷到背！」當時大約是凌晨1時或2時，他自己勉強回到床上，撐到4時或5時，才打電話叫她。

法官李曼（Lewis J. Liman）一再向勞勃狄尼洛解釋出庭作證的規定，以及身為證人的他可以說什麼的限制。

勞勃狄尼洛堅稱他對待羅賓森不錯，他在曼哈頓 （Manhattan）買下一棟五房別墅時，交由羅賓森負責新居的準備工作，讓他能和女友蒂芬妮．陳（Tiffany Chen）搬進新居。

「我又不是要她去那裡幫我刮地、抹地之類。這一切根本是胡說八道。」 勞勃狄尼洛在紐約市出庭作證。(美聯社)

影片來源：YouTube Fox 5 New York