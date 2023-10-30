華人布碌崙地檢門前抗議 蔣莎樂稱有意取消所有控罪

州參議員劉醇逸在布碌崙地檢辦公室門前的示威場中發言。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華社民代、華人機構代表和華裔 居民數百人，30日聚集布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室門前抗議示威，要求撤銷201初中霸凌 事件中對華裔家長雷先生的七項控罪。之後，示威人群又遊行到市教育局 門口，要求教育局加強對霸凌現象的重視，保護亞裔學生。 另據州眾議員寇頓(William Colton)辦公室的消息，蔣莎樂30日稱，他有意取消對受攻擊學生家長的所有控罪。

30日上午11時，主要來自布碌崙大約300多名華裔抗議民眾在布碌崙市中心傑街(Jay St.)350號的地檢蔣莎樂辦公室前示威，示威者高舉標語，高喊「取消所有控罪」、「自衛不是犯罪」、「我們需要安全的社區，安全的學校」、「打人犯法，自衛無罪」等口號，敦促檢方立即採取行動，撤銷所有對於201初中遭霸凌學生父親雷先生的七項控罪；與此同時，要求嚴懲肇事者。

州參議員劉醇逸和曲怡文，州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳，43區市議員候選人莊文怡、譚瑩瑩和維樂培，23區市議員候選人周國東；亞裔維權大聯盟負責人陳善莊，華裔家長代表藏東慧，華社活動人士凌飛、紐約同心會會長李江華等都在這次集會上講話，傳達華裔民眾的心聲，支持華裔民眾的訴求，給檢方施壓，要求立即採取公正的行動，取消對學生家長雷先生的控罪。