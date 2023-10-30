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紐約市警察學院畢業典禮 380新人加入警隊

記者許君達／紐約即時報導
典禮結束，380名畢業生開啟從警生涯。(記者許君達／攝影)
典禮結束，380名畢業生開啟從警生涯。(記者許君達／攝影)

紐約市警察學院(New York City Police Academy)30日在曼哈頓麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行新一期警員畢業典禮，共380名畢業生在宣誓後即將成為紐約市警(NYPD)團隊的新成員。市長亞當斯(Eric Adams)與市警總局局長卡班(Edward Caban)共同出席了典禮。

本期警校畢業生共380人，其中107人出生在外國，分別來自37個國家，說22種各自的母語。據了解，本期華人畢業生共五人，有四人出生在中國、一人在美國本土出生，其中至少有三人以國語為母語、兩人精通粵語。

在奏唱國歌和祈禱儀式過後，380名畢業生面向國旗進行莊嚴的從警宣誓，完成了警校培訓的最後一項任務。卡班對畢業生發表寄語，期望他們時刻把代表警察使命的「五字箴言」牢記於心且掛在嘴邊：我能如何幫助你(How Can I Help You)。針對近年美國社會的反警風潮，卡班表示，真正的紐約客是需要警察的，「他們理解你們的工作」。而針對當前紐約警察人力缺乏的現狀，卡班向畢業生強調，「警方現在比以前的任何時候都更需要你們。」

亞當斯在演講時特別領了一位名叫Sarah的小女孩，她的父親是本屆畢業生之一。亞當斯說，所有市民共同的需求很簡單，就是讓包括Sarah在內的所有孩子都能在一個安全的環境中成長。他表示，在這個多元的城市中，讓任何人都能自由地穿著自己的服裝、信仰自己的宗教、說著自己的語言，而不必穿著防彈衣出門、不必擔心走在街上被仇恨所淹沒，而這些，正是警察的責任。

紐約市警察學院的培訓期為6個月，在此期間，學員需要密集接受包括體能、駕駛、槍械與戰術等基礎訓練，以及人權、反歧視、法律、計算機、警務科技等多方面課程並通過考核才能進入警察隊伍。內部人士透露，目前警局人力較為緊張，考核難度略有放寬，有美國國籍且有志從警的華人可積極報考。

畢業典禮上，新警察們向國旗行禮。(記者許君達／攝影)
畢業典禮上，新警察們向國旗行禮。(記者許君達／攝影)
亞當斯在演講時特意把一名畢業生的女兒帶到台上，強調安全的重要性以及警察的社會責任...
亞當斯在演講時特意把一名畢業生的女兒帶到台上，強調安全的重要性以及警察的社會責任。(記者許君達／攝影)
紐約市警察學院舉行新一期學員畢業典禮，市長亞當斯(前排右一)、市警總局局長卡班(...
紐約市警察學院舉行新一期學員畢業典禮，市長亞當斯(前排右一)、市警總局局長卡班(前排右二)出席。(記者許君達／攝影)
畢業生集體宣誓。(記者許君達／攝影)
畢業生集體宣誓。(記者許君達／攝影)

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