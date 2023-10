數百名示威群眾湧入促加薩停火 紐約關閉中央大車站

美國紐約大都會 運輸局表示,數以百計的抗議人士27日湧入要求以色列 與哈瑪斯停火,迫使官員關閉紐約市主要交通樞紐之一的中央大車站(Grand Central Terminal)。

路透報導,紐約大都會運輸局(Metropolitan Transportation Authority)在官網表示「由於發生抗議活動,中央大車站已關閉,直到進一步通知」敦促通勤者使用其他車站,並為通勤時間拉長做好應對。

社群媒體上的影像顯示,抗議群眾從中央大車站湧出,走到曼哈頓中城區(Midtown Manhattan)42街(42nd Street)。

抗議人士在中央大車站內高舉標語,其中一個寫道「為死者哀悼,為生者拚命奮戰」。

紐約時報指出,這場示威由「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)團體發起。

以色列軍方27日擴大對加薩 走廊的空中與地面攻擊。控制加薩的巴勒斯坦組織哈瑪斯(Hamas)表示,武裝分子準備「全力」對抗以色列攻擊。

The protest has continued outside #NY's Grand Central Terminal in the streets despite police restrictions. https://t.co/0dyxcwXWd7 pic.twitter.com/iENnvnC60g