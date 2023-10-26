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曼哈頓布萊恩公園冬日市集、溜冰場 27日向公眾開放

記者邢易霖 / 紐約即時報導
布萊恩公園冬日市集及溜冰場，本月27日(周五)開放面向公眾。(取自布萊恩特公園網站)
布萊恩公園冬日市集及溜冰場，本月27日(周五)開放面向公眾。(取自布萊恩特公園網站)

隨著寒冬來臨，曼哈頓最受歡迎的冬季遊玩勝地之一，布萊恩公園(Bryant Park)冬日市集(Winter Village)，將於本月27日(周五)開放面向公眾。此次活動由美國銀行宣布支持並贊助，將超過190家商戶亮相，其中包括11月即將開業的40街附近的新商戶，為紐約市居民和遊客帶來了歡快的冬季娛樂體驗。

今年冬季，布萊恩公園的溜冰場的在美國銀行的贊助下免費向公眾開放，但需要在參觀前在線預訂定時入場門票。門票現已開放，可以預訂11月的溜冰日期。如果沒有溜冰鞋，也可以到現場租借，租金為18元至55元不等，民眾也可以在網站上購買高級溜冰門票選項。

溜冰場旁邊的The Lodge，將在露天廣場上為民眾提供雞尾酒和美味菜肴。今年回歸的還有冰壺咖啡館(Curling Cafe)和冰上碰碰車(Bumper Cars)。除此之外，冬日市集將提供聖誕市集、美食攤位、手工藝品市場以及各種娛樂活動，滿足了人們對冬季歡慶的各種需求。

冬日市集商戶經營時間為為10月27日至2024年1月2日，溜冰場及其他冬季市集活動將開放至2024年3月3日。欲了解更多信息，請訪問bryantpark.org。

租金 紐約市 咖啡

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