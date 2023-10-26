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紐約市警拖車 撞死7歲過馬路男童

世界新聞網何卓賢／製作
圖為布魯克林邁特爾大道(Myrtle Avenue)交北波特蘭大道(North Portland Avenue)的十字路口。(截取自谷歌地圖)
圖為布魯克林邁特爾大道(Myrtle Avenue)交北波特蘭大道(North Portland Avenue)的十字路口。(截取自谷歌地圖)

一名布魯克林男童今早在過馬路時被紐約市警的一輛拖車(tow truck)撞到，當場死亡。

據Gothamist報導，事故發生在26日早晨7時45分左右，地點為布魯克林邁特爾大道(Myrtle Avenue)交北波特蘭大道(North Portland Avenue)的交叉路口。警方表示，拖車在轉彎的時候，車尾撞到當時正騎著滑板車過馬路的男童。男童被撞到時候，他的媽媽就走在他的後面。醫療人員趕到現場救治，男童被當場宣布死亡。

在場多名目擊者表示，拖車司機在轉彎的時候加速了，並且在撞到男童之後沒有立馬停車。

紐約時報報導，現場目擊者之一卡特(Tyrana Carter)表示，男童當時和母親一起過馬路，母親同時還推著一輛嬰兒車。拖車司機轉彎匆忙，似乎是想要在黃燈閃爍結束之前開過去；拖車正是在這個時候撞到了男童。

現場的另一位目擊者海耶斯(Antwoan Hayes)表示，男童被撞到之後，他的母親一邊追著繼續向前開的拖車，一邊大喊「他們殺了我的寶貝！」

紐約市警目前正在對這起事故做進一步調查。

紐約市 布魯克林 紐約時報

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