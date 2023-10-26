紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)鄰近8大道華社的波羅園一家中餐館 日前被搶，一名6旬華裔 老闆被闖入的非洲裔男子攻擊，搶走數目不明的現金；轄管當地的市警66分局公布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據66分局消息，該案發生於本月25日凌晨6時35分許，在位於漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)3821號的「益民餐館」(Yi Min Restaurant)，一名身分不明的非洲裔男子闖入餐廳內，攻擊一名67歲的華裔男子，並搶走收銀機的錢。

據受害者表示，該家中餐館是他們的家族生意，案發前原本是兒子在店內忙活，正準備要開始營業，後來兒子要到樓上整理東西，並叫他下樓看店；不久後，這名非洲裔男子便打開門闖進來，先搶走櫃檯上的小費盒，接著走到他身旁，拳擊他的頭。

受害者說，不確定對方身上是否有槍還是刀子的武器，被打後他縮在一旁，沒敢反擊；搶匪這時把收銀機打開，拿到紙鈔後便逃出餐館，沿著漢密爾頓堡大道北向逃逸，後來兒子下樓看到一片狼藉，立即報警。

他說，在當地經營中餐館已有八、九年，這是第一次被搶劫，儘管感到很無奈，但為了生計也別無選擇，「就是這樣子，為了賺一點錢」；經過此次案件後他也變得更謹慎，餐館還未營業時一定會確保前門上鎖。