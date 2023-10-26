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紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

記者顏潔恩／紐約即時報導
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)鄰近8大道華社的波羅園一家中餐館日前被搶，一名6旬華裔老闆被闖入的非洲裔男子攻擊，搶走數目不明的現金；轄管當地的市警66分局公布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據66分局消息，該案發生於本月25日凌晨6時35分許，在位於漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)3821號的「益民餐館」(Yi Min Restaurant)，一名身分不明的非洲裔男子闖入餐廳內，攻擊一名67歲的華裔男子，並搶走收銀機的錢。

據受害者表示，該家中餐館是他們的家族生意，案發前原本是兒子在店內忙活，正準備要開始營業，後來兒子要到樓上整理東西，並叫他下樓看店；不久後，這名非洲裔男子便打開門闖進來，先搶走櫃檯上的小費盒，接著走到他身旁，拳擊他的頭。

受害者說，不確定對方身上是否有槍還是刀子的武器，被打後他縮在一旁，沒敢反擊；搶匪這時把收銀機打開，拿到紙鈔後便逃出餐館，沿著漢密爾頓堡大道北向逃逸，後來兒子下樓看到一片狼藉，立即報警。

他說，在當地經營中餐館已有八、九年，這是第一次被搶劫，儘管感到很無奈，但為了生計也別無選擇，「就是這樣子，為了賺一點錢」；經過此次案件後他也變得更謹慎，餐館還未營業時一定會確保前門上鎖。

據警方公布的通緝圖，嫌犯是一名擁有深色膚色的成年男子，犯案時身穿黑色連帽衛衣；呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

警方正通緝該名涉嫌搶劫的非洲裔男子。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌搶劫的非洲裔男子。(市警提供)

中餐館 華裔 布碌崙

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