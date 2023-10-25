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「撐警大會」曼哈頓舉行 劉文健遺孀含淚到場

記者劉梓祁／紐約即時報導
劉文健遺孀含淚到場。(記者劉梓祁／攝影)
劉文健遺孀含淚到場。(記者劉梓祁／攝影)

自新冠疫情爆發後，紐約市內犯罪率曾快速升高，且暴力行為頻繁發生，而市警(NYPD)作為解決此問題的前線人員，卻在反警情緒的傳播下一度成為被批評對象，間接導致警員流失；為此，呼籲支持警察的「Back the Blue」集會在曼哈頓中城舉行，多位警方組織和家屬代表出席，包括殉職華警劉文健遺孀陳佩霞，旨在表達對警察的支持和尊重。

根據市警務處數據，在疫情開始前，全市約有3萬6000名制服警員，但最新統計指目前已降至3萬3582人。截至8月中旬，警隊今年已有613人辭職，及1042人退休。在此年度支持警察集會上，有多位在職警員、其家庭成員以及警察組織和市民參加，呼籲稱警察在維護社會秩序和安全方面發揮著關鍵作用，需要得到社會的認可和鼓勵。

紐約市探員工會(Detectives Endowment)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，生平第一次見到市警人數成為問題，因為包括市議會在內的政府組織未有提供充分支持，且州府通過保釋改革法律及聯邦政府不再增加警力，導致工作難度大幅增加。他說，在歷史中，執法者是最困難的工種之一，若要破除社會疑慮，便需要通過投票改變現狀，選舉支持警察並保護犯罪受害者的人士。

代表市警總局局長卡班(Edward Caban)到場的曼哈頓南區巡邏隊警司麥卡錫(James McCarthy)亦說，市警成員是為城市奉獻的英雄人物，但離不開社會的聲援和支持。此外，警佐慈善協會主席瓦萊隆(Vincent Vallelong)指，並非全部民意代表都是正義之士，希望不符合支持執法價值觀的政客被「選下台」。

警員家屬中，殉職華警劉文健的遺孀陳佩霞亦出席，並表示警員是社會的「保護者」，在得到其服務的同時，亦應該站著支持警察、為他們發聲。

2014年，劉文健在布碌崙(布魯克林)時執勤時慘遭槍手射殺，來自廣東台山的他逝世時年僅32歲。

陳佩霞坦言，雖然丈夫離世已有八年之久，但心中傷痛則「永遠無法放下」，因此加入呼籲希望不再有新的受害家庭出現，同時預防類似事件發生，在支持警察中得到更安全的生活環境。另外，於1986年遭遇射擊導致全身癱瘓的巡警麥克唐納(Steven McDonald)遺孀和於2017年在追兇中被嫌犯駕車嚴重撞傷的警員維夫(Dalsh Veve)妻子亦到場致詞。

同時到場的還有市警基金會主席兼首席執行官伯恩鮑姆(Susan Birnbaum)、市警官工會(NYPD-Captains Endowment Association)代表等人。

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