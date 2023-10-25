庇護所爆滿 紐約市府擬發給無證客帳篷 公園紮營

市府此前已在蘭德爾島與克里德莫精神中心分別建設了兩個大型帳篷作為人道主義緊急救援中心，安置數百名單身的無證移民。(市長辦公室提供)

由於紐約市無證客 數量已超過13萬，庇護 所早已人滿為患，紐約市府計畫為新來的無證移民 發放帳篷，並在公共公園中設立露營式庇護區。

市府消息人士25日確認稱，市長亞當斯(Eric Adams)和相關官員正在討論帳篷營地的具體位置，持續尋找著可利用的大型戶外空間，以安置源源不斷湧入的無證移民。

市府此前已在蘭德爾島(Randall's Island)與皇后區克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)旁的停車場，分別建設了兩個大型帳篷作為人道主義緊急救援中心，以安置數百名單身的無證移民。如今，更多公立公園和大型戶外空間列入新址考量，市府發言人表示，「所有的選項都在考慮之中。」

亞當斯在24日的發布會上，並未主動提及為新無證客發放小帳篷的可能性，但他表示，自己的辦公室正在努力尋找一個「人道主義的解決方案」，以應對超負荷的庇護所。當被問及無證客是否會住在公園中時，亞當斯承認，自己已與其他庇護國家領導人討論過如何管理帳篷城，並認為「帳篷很昂貴」，可市府提供的住宿又必須確保無證客有洗手間與洗澡間。

為了遏止無證客湧入的趨勢，市府此前嘗試「軟性驅逐令」，要求擔任無證客每30天、有家庭的每60天重新申請庇護所床位。此舉似乎達到效果，在市府的最新統計中，僅有20%的無證客重新申請了庇護所，而大多數的無證移民已經找到了其他住所，或接受了市府協助他們前往紐約市以外地區安家的計畫。

根據最新數據，目前共有6萬5000多名無證客住在全市200多個庇護所中。