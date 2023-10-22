布碌崙8大道附近發生群毆槍擊案 兩人受傷

槍擊案事發現場，槍手開槍場面。(讀者提供)

布碌崙8大道 附近22日凌晨發生槍擊 案，共有兩名非亞裔男性在這起槍擊案中受傷。截至22日下午6時，警方未因該案逮捕任何人。警方呼吁民眾提供線索，以便將該案嫌犯盡早逮捕歸案。

這起槍擊案發生在市警66分局的轄區內，案發地點為距離8大道僅有一街之隔的波羅園(Borough Park)60街,9大道和漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)之間，在華人 經營的一家K拉OK廳門前不遠的地方。

警方稱，案發時間為22日凌晨1時50分。案發現場多人打架，然後有人開槍，導致兩名20多歲的非亞裔男性受害者腿部中彈，受傷者被送往瑪摩利醫院接受治療，目前傷情穩定。

案發現場的視頻顯示，一群人在人行道上相互推搡，拳打腳踢，還有人被打倒在地，現場一片混亂。這時一輛轎車停在馬路中央，一人手持棍棒衝入戰團，擊打多人。隨後，有人繼續撕打，有人離去，還有人聚到旁邊的一家卡拉OK廳，歌廳有人出入。正當這時，一名穿黑色外套的男子從車後箱拿出槍，朝眾人開了十幾槍，包括朝載著手持棍棒者，從現場離開的轎車開了三槍。開槍者隨著上了自己的車，開足馬力，駕車逃離現場，在逃離時又開了一槍。

身為輔警的紐約華人聯合會理事長黃啟旺轉述傍邊那家K拉OK廳老闆的話說，當晚有一群非洲裔到他店裡消費。後來，是這群非洲族裔的朋友在門外打了起來，歌廳沒有出現暴力活動。

22日中午，警方已解除對案發現場的封鎖。兩家華人店鋪的玻璃受損，一家中餐廳和一家家具店的玻璃被擊穿。

許俊龍的辦公室就在這家K拉OK廳的馬路對面。許俊龍說，個人感覺，這條街平時很安靜，他連搶劫案都沒有聽說過，沒想到發生那麼一起槍擊案。