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地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車重傷

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在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆

記者邢易霖 / 紐約即時報導
一名女子在曼哈頓地鐵站遭到陌生人隨機推擠，被推入行駛中的地鐵列車。(本報檔案照)
一名女子在曼哈頓地鐵站遭到陌生人隨機推擠，被推入行駛中的地鐵列車。(本報檔案照)

一名29歲女子18日在曼哈頓地鐵站遭到陌生人隨機推向行駛中的地鐵列車，導致其頭部受傷，之後被送往紐約長老會威爾康乃爾醫療中心(New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Center)，仍未脫離生命危險。

根據市警消息，案發時間是18日中午時分，地點是曼哈頓第五大道/53街(53rd Street Fifth Avenue)地鐵站；被推後，受害人的頭部撞上了駛離市中心的F線列車，然後她跌落在的路基上。據警方描述，嫌犯是一名30多歲的男子，身穿酒紅色或栗色毛衣，他將受害人推入列車時喃喃自語。

大都會運輸署(MTA)官員表示，18日下午，E、F、R和M線列車在雙向運行時出現嚴重延誤，在警方調查期間，南行的E和F線列車一度跳過此站。

截至目前，嫌犯仍然在逃，警方仍在積極調查中。

近日地鐵攻擊事件頻發。17日晚8時左右，一名51歲男子在布朗士(Bronx)地鐵站的台階上被無端襲擊，身上被嫌犯多次刺傷。受害者當時正在上樓梯準備離開復敦路(Fordham Road)B和D號列車站，嫌犯隨機將一把刀插入他的肩膀和腿部。事後，他被送往聖巴拿巴醫學中心(Saint Barnabas Medical Center)，目前沒有生命危險。

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