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紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
皇后區18日清晨發生一起入室槍擊案，一群男子強行闖入一名31歲華人男子家中，用槍擊中他的胸部及手臂。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
皇后區18日清晨發生一起入室槍擊案，一群男子強行闖入一名31歲華人男子家中，用槍擊中他的胸部及手臂。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區18日清晨發生一起入室槍擊案，八位非洲裔男子強行闖入一棟華人住宅，用槍擊中其中一名華人男子的胸部及手臂，搶走800元現金及一部蘋果電子產品後逃逸，目前該男子狀況危急。

根據市警局，18日(周三)清晨5時39分左右，警方接到報警電話，稱位於法拉盛南部62大道近138街的一棟住宅發生槍擊，有人被槍擊中。

警方到達現場後了解到，這棟民宅其中一名31歲的華人男性住客薄平平(Ping Ping Bo，音譯)，其胸部左側和一方手臂都被擊中，被緊急送往紐約長老會皇后醫院(New York Presbyterian Queens)，目前狀況危急。

據了解，這棟民宅內共有六位華人住戶，警方之後一一詢問這些住戶，一名37歲的華男、一名33歲的華女、以及一名33歲的華男三人住在地下室，他們表示，罪犯共有八人，均為非洲裔男子，通過一扇未上鎖的地下室後窗進入屋中。其中一名受害人打開了他臥室的大門，看到了這些嫌犯，其中一名嫌犯對他說：「安靜點，我只想要錢，把你的錢包給我」。

嫌犯們拿走了800元現金、一部iPad，拆走了一些監控攝像頭，緊接著去了一樓，打破了一樓的前窗，從破碎的窗戶進入屋內。

在一樓，住著31歲的薄平平、一位28歲的華男及一名26歲的華女共三人，薄平平試圖將嫌犯推出門外，隨後一名嫌犯開槍，射中了他的胸部和手臂。之後八名嫌犯跳進一輛不知品牌和型號的深色休旅車(SUV)逃逸。

18日早上，街頭目擊者皆注意到這棟民宅一樓被打碎的前窗。執法部門的消息人士則表示，其他五名住戶未受傷。

據了解，這一地帶華人住戶眾多，案發後，現場看到另一名年輕華人男子從屋中走出，查看情況。周邊民眾則對這起案件表意外及驚訝。警方表示截至18日下午，案情仍在調查，八名嫌犯仍在逃。

華人 槍擊 華男

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