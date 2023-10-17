馬英九樂見兩岸青年交流：渾然天成、欲罷不能

馬英九(右二)於2017年曾二訪世界日報，並題字「厚德載物」；他17日三訪世報，與世報副董事長李厚維、世報總管理處總經理張漢昇合影。（記者鄭怡嫣 / 攝影）

中華民國 前總統馬英九 率台灣學子展開訪美之行，他表示離任後無法再做行政決策，正以培養青年為「新的做法」發揮效用，他也用「渾然天成、欲罷不能」八字，形容今年中國大陸之行兩岸青年的踴躍交流，「覺得意外，人性(還)是很好的」。

馬英九表示，在他總統的八年任內，大陸到台灣唸書的學生增加了50倍，台灣赴大陸的學生增加了40倍，今年早前帶學生團訪問中國大陸，無論是南京、長沙、武漢還是湘潭，哪裡都是「滿滿的人潮」，兩地學生「渾然天成 欲罷不能」，甫一接觸便馬上交換微信，完全未將彼此視為「敵人」，他自覺十分意外，「人性還是很好的，仗怎麼打得起來」。

他還說，當他到家鄉湖南湘潭白石鎮祭祖，後來知道大陸上約有1億2000萬人觀看，讓他「嚇了一大跳」，到了重慶，有「重慶大媽」喊話「馬先生歡迎你」、「馬先生你好帥」，讓他笑言「應該考慮去大陸參選」。

馬英九辦公室表示馬英九卸任後，最重要的使命與任務是培育台灣年輕人，認識台灣歷史，認同中華民國，同時也能接軌世界。馬英九此行也強調，青年是國家的希望，在無法參與決策的情況下，就要開發新的做法，以培養青年為目標，率台灣學生到大陸及世界各地，去了解各個社會實際面對的問題，也帶領大陸學生訪台促進交流。

大九學堂先前已訪問過中國大陸和新加坡 ，此次到美東訪問行程包括紐約及華盛頓。