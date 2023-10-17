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以哈激戰挑動美國境內暴力相向 紐約兩族共存成為典範

記者張聲肇/即時報導
紐約布碌崙的清真寺，信徒在祈禱時為巴勒斯坦人捐款。(美聯社)
紐約布碌崙的清真寺，信徒在祈禱時為巴勒斯坦人捐款。(美聯社)

中東的以哈激戰挑動美國境內激情分子暴力相向，但紐約巴勒斯坦餐廳老闆艾倫納尼（Abdul Elenani）說，他和同事受到的威脅，遠不如猶太鄰居對他的支持，「在紐約，我們一起生活，一起工作，一起成長」，更希望「這番暴力對峙」趕快終止。

伊利諾州6歲巴勒斯坦裔美國兒童被房東亂刀刺死，賓州挺巴勒斯坦聚會人士遭槍口對準威脅，波士頓巴勒斯坦文化中心招牌被噴上「納粹」大字，加州州立大學仇恨與極端主義研究中心創始主任勒文（Brian Levin）說，「美國的宗教信徒正受到兩面夾擊的威脅。」

目前還看不出反穆斯林和反猶太犯罪事件是否急遽上升，FBI在16日發布的2022年犯罪報告指出，全年1萬1634仇恨犯罪事件當中，1124件是反猶太事件，總數僅次於反非裔案例；158件屬反穆斯林暴力攻擊事件，另92件反阿拉伯。

民權組織「美國-穆斯林關係議會」政府事務部主任麥科（Robert McCaw）說，穆斯林裔「內化了的」害怕心理，讓他們不敢報案。柏克萊加州大學「他者與歸屬感研究所」2021年的研究報告顯示，85%受到仇恨伊斯蘭威脅的人沒有報案。

14日伊利諾州平原市殺害6歲男童的房東，據檢方調查，怒而殺人是因為對「發生於耶路撒冷的事感到生氣」；他太太告訴警察，她丈夫害怕遭到「中東裔的攻擊。」

美阿反歧視委員會總會長阿佑卜（ Abed Ayoub）說，「大家都在怕。以哈戰爭的每一步進展，都帶來很大的焦慮和不確定感。」他的組織收到100多個案例，無非是受言詞騷擾、威脅、恐嚇甚至肢體攻擊的申訴案。

紐約市巴勒斯坦餐廳Ayat的老闆艾倫納尼說，中東緊張局勢爆發後，餐廳電話威脅性的留言幾乎不停，他只好把電話線切斷；13日，一名男子走進餐廳，朝櫃台後的員工直吼「恐怖份子。」他說，鄰居們都很支持他，其中猶太裔占多數。

巴勒斯坦 猶太 加州大學

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