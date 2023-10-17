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住不起…1/3紐約人 一半薪水用來付房租

記者張心／紐約即時報導
最新報告顯示，三分之一的紐約客將一半的薪資用於租房，生活負擔持續加重。(記者張心／攝影)
最新報告顯示，三分之一的紐約客將一半的薪資用於租房，生活負擔持續加重。(記者張心／攝影)

通貨膨脹加劇，紐約市房價疫後持續「報復性」增長，最新報告顯示，三分之一的紐約客將一半的薪資用於租房，生活負擔持續加重。

紐約社區服務委員會(Community Service Society)表示，分析2021年的紐約市城市住房數據發現，三分之一的市民至少將一半的收入用於租房，約55％的市民則將三分之一的收入用於租房。此外，約有120萬戶家庭被評定為「租金負擔過重」(Rent Burdened)，約34％的租客被評定為「背負嚴重租金負擔」(Severely Rent-Burdened)。

然而即使租金價格不斷飆升，住房的條件卻並未同比增長。調查發現，紐約市有24％的住所存在鼠患、18％的住房會漏水、17％的房屋地板和天花板上有裂縫、16％的房子冬季出現供暖中斷、還有9％有黴菌問題。

紐約社區服務委員會還結合市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)和人口普查局(the U.S. Census Bureau)最近公布的關於租金、住房狀況與租戶特點的詳細數據，發現紐約市平價屋短缺危機持續加劇、無家可歸的風險不斷上漲、各地區房價的中位數也進一步走高。

分析發現，愈是貧困的市民處境愈是艱難。在2021年調查時，約84％的收入低於聯邦貧困線的家庭(即三口之家年收入約2萬5000元)，被評定為「負嚴重租金負擔」。「這基本上意味著，處於這種薪資水準的家庭，在任何時候都瀕臨被驅逐的邊緣，實在是令人心驚。」紐約社區服務委員會房屋政策分析師(Oksana Mironova)說，

而疫情也為貧困人口就業帶來挑戰，不斷有低收入人群難以負擔房租，從而遭到驅逐。根據統計，疫情期間，全市有超過20萬驅逐訴訟；自2022年初法律解除驅逐禁令後，執法人員更是履行超過1萬次驅逐行動。在低收入市民和數以萬計新移民無法負擔房租的壓力下，紐約市遊民數量創下歷史新高。

報告請參考：https://reurl.cc/GKnj63。

租金 紐約市 低收入

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