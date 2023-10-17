紐約大學 哈瑪斯綁架人質海報遭撕碎扔垃圾桶
新聞周刊報導，一段在網上瘋傳的影片顯示，三名學生將張貼於紐約大學(NYU)Tisch藝術學院大樓的以哈戰爭人質照片，逐一撕毀。
影片顯示，有兩名年輕女子將牆上的海報移除，隨後又有一人加入她們。
照片捕捉到兩人抱著大量撕碎的海報離開。這些海報被扔進了垃圾桶。
海報上所印的照片與資訊，是目前被哈瑪斯(Hamas)武裝團體挾持的數百名人質的其中一部分人。
這段影片是由一名旁觀者拍攝，16日晚間被支持以色列的紐約大學學生組織發布到網路上。
紐約大學尚未對該影片發表評論，也尚未確認這幾名年輕人是否為紐約大學學生。
影片來源：YouTube
許多網友在評論中表達了對此事的反感，其中一人表示：「這應當要受譴責。無論你的立場如何，這些人被囚禁是事實。試圖要抹滅這個事實是令人無法接受的。」
另一人說：「作為紐約大學的校友，我感到極為悲傷，但並不意外。在校方為反猶太主義發聲並建議其他校友也這樣做之前，我永遠不會再捐一美元。」
不過，也有網友讚許三人的行動。其中一人寫道，在校園展示「相距5000哩外的國家」被綁架或失踪之人的海報是「荒謬的」。
紐約大學Tisch藝術學院以電影科系最為知名，曾產生19名奧斯卡金像獎得主，華人名導演李安也是畢業於此。
Today, we witnessed 2 NYU students violently tearing down posters of kidnapped babies, mothers, and grandmothers hanging outside of NYU Buildings. This was done in a laughing manner, exhibiting complete disregard for Jewish lives and Jewish safety.— SSI_NYU (@ssi_nyu) October 16, 2023
HERE ARE THE PICTURES. pic.twitter.com/VfEkkQ06sR
上一則
FB留言