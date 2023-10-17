紐約大學 哈瑪斯綁架人質海報遭撕碎扔垃圾桶

兩名年輕女性把紐約大學大樓張貼的哈瑪斯所挾持人質海報撕毀帶走丟棄。(截自X平台@SSI_NYU)

新聞周刊報導，一段在網上瘋傳的影片顯示，三名學生將張貼於紐約大學 (NYU)Tisch藝術學院大樓的以哈戰爭人質照片，逐一撕毀。

影片顯示，有兩名年輕女子將牆上的海報移除，隨後又有一人加入她們。

照片捕捉到兩人抱著大量撕碎的海報離開。這些海報被扔進了垃圾桶。

紐約大學大樓張貼的哈瑪斯挾持人質海報，被撕毀扔垃圾桶。(截自X平台@SSI_NYU)

海報上所印的照片與資訊，是目前被哈瑪斯(Hamas)武裝團體挾持的數百名人質的其中一部分人。

這段影片是由一名旁觀者拍攝，16日晚間被支持以色列 的紐約大學學生組織發布到網路上。

紐約大學尚未對該影片發表評論，也尚未確認這幾名年輕人是否為紐約大學學生。

影片來源：YouTube

許多網友在評論中表達了對此事的反感，其中一人表示：「這應當要受譴責。無論你的立場如何，這些人被囚禁是事實。試圖要抹滅這個事實是令人無法接受的。」

另一人說：「作為紐約大學的校友，我感到極為悲傷，但並不意外。在校方為反猶太主義發聲並建議其他校友也這樣做之前，我永遠不會再捐一美元。」

不過，也有網友讚許三人的行動。其中一人寫道，在校園展示「相距5000哩外的國家」被綁架或失踪之人的海報是「荒謬的」。

紐約大學Tisch藝術學院以電影科系最為知名，曾產生19名奧斯卡 金像獎得主，華人名導演李安也是畢業於此。