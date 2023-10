紐約大學 哈瑪斯綁架人質海報遭撕碎扔垃圾桶

新聞周刊報導,一段在網上瘋傳的影片顯示,三名學生將張貼於紐約大學 (NYU)Tisch藝術學院大樓的以哈戰爭人質照片,逐一撕毀。

影片顯示,有兩名年輕女子將牆上的海報移除,隨後又有一人加入她們。

照片捕捉到兩人抱著大量撕碎的海報離開。這些海報被扔進了垃圾桶。

紐約大學大樓張貼的哈瑪斯挾持人質海報,被撕毀扔垃圾桶。(截自X平台@SSI_NYU)

海報上所印的照片與資訊,是目前被哈瑪斯(Hamas)武裝團體挾持的數百名人質的其中一部分人。

這段影片是由一名旁觀者拍攝,16日晚間被支持以色列 的紐約大學學生組織發布到網路上。

紐約大學尚未對該影片發表評論,也尚未確認這幾名年輕人是否為紐約大學學生。

影片來源:YouTube

許多網友在評論中表達了對此事的反感,其中一人表示:「這應當要受譴責。無論你的立場如何,這些人被囚禁是事實。試圖要抹滅這個事實是令人無法接受的。」

另一人說:「作為紐約大學的校友,我感到極為悲傷,但並不意外。在校方為反猶太主義發聲並建議其他校友也這樣做之前,我永遠不會再捐一美元。」

不過,也有網友讚許三人的行動。其中一人寫道,在校園展示「相距5000哩外的國家」被綁架或失踪之人的海報是「荒謬的」。

紐約大學Tisch藝術學院以電影科系最為知名,曾產生19名奧斯卡 金像獎得主,華人名導演李安也是畢業於此。

Today, we witnessed 2 NYU students violently tearing down posters of kidnapped babies, mothers, and grandmothers hanging outside of NYU Buildings. This was done in a laughing manner, exhibiting complete disregard for Jewish lives and Jewish safety.



HERE ARE THE PICTURES. pic.twitter.com/VfEkkQ06sR