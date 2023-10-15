紐約布魯克林色魔 3天內犯下3起性侵案

布碌崙近日出現變態色狼，警方通緝。(警方提供)

本報此前報導，布碌崙 (布魯克林)近日驚現變態色狼，嫌疑人在地鐵 上趁女乘客熟睡時對其手淫並射精；警方經過調查後發現，包括地鐵猥褻案在內，該嫌犯從本月4日到6日三天時間內，共涉入三宗性侵 案，另外兩宗發生在街頭上。警方日前已公布了這名變態色狼的圖像，希望知情者及時提供信息，將其捉拿歸案。

6日清晨4時多，一列R線地鐵正朝貝瑞吉行駛，一名22歲的年輕的女子因勞累進入車廂後睡著，當地鐵抵達日落公園附近的25街站時，這名女子驚醒後發現一名男子站在她面前，露出了陽具，接著這名色狼還手淫在其身上射精。當警方趕到現場時，色狼已逃之夭夭。

布碌崙警方通過進一步調查發現，這名色狼至少涉及另外兩宗性侵案，一宗發生在本月4日晚上大約11時，在布碌崙市中心84分局轄區的維克夫街(Wyckoff Street)夾法院街(Court Street)附近，當時一名30歲的受害女子在街頭行走，色狼經過該名女子時，動手摸其胸部和臀部，嫌犯隨後沿著史密斯街(Smith Street)向南逃離現場。

另一宗性侵案發生於本月4日晚上大約10時，案發地點是在78分局管轄的展望公園北面，當時一名27歲的女子站立在聖約翰廣場(Saint Johns Place)。這名色狼對她實施性侵犯，隨後徒步向聖約翰廣場以東方向逃走。

警方指出，在這三宗案件中都沒有人受傷。警方形容嫌疑人為男性，黑髮、棕色皮膚、中等身材，年齡約在25至30歲，身高5呎7吋，體重約170磅。作案時戴著白色耳機，身穿帶圖案的黑色連帽運動衫，黑色褲子，黑白相間的球鞋，背著一個灰色的背包。