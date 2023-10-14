華男來美2個月罹重病住院 連江同鄉會募款4萬援助

連江華人罹重病，同鄉會募款數萬。（記者劉梓祁／攝影）

由於來自中國的同鄉僑親日前突發疾病住院至今，美國連江同鄉會14日在曼哈頓華埠舉行募款轉交儀式，多名鄉親及社區成員到場，向罹重病的四旬男子表達深切關懷，並將籌得的逾4萬元善款交於他堂弟的手中，希望籍此傳遞團結精神，展現華人 社區的溫情美好。

根據連江同鄉會的公告，會方在本月初接到一位鄉親求助，指其親屬在抵達美國後，突發嚴重腦溢血及中風 ，至交接儀式當日仍在醫院接受看護，但由於地處異鄉且財力有限，無法獨自應對如此變故。

同鄉會發言人表示，此人名為邱建華，發病時年齡為49歲，來自中國連江縣敖江鎮幕浦村，目前仍在布碌崙(布魯克林)華社的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)重症病房。

同鄉會總顧問曾賢秋表示，邱建華僅在兩個月前抵達美國，仍處在適應和熟悉階段，但由於家鄉還有妻子及孩子需要照顧，加之欠有高達30萬人民幣的外債，生活壓力或處在較高水平，加之有基礎病，引發了棘手的病情。

曾賢秋說，邱建華在赴美前已患有高血壓 等適齡疾病，住院前曾在華人餐館從事過數日後廚工作，來美也是為了尋找更多機會幫補家用，改善家庭成員的生活水平。

轉交儀式中，邱建華在美的唯一親屬、堂弟邱建清作為代表，接受了同鄉會通過多方籌得的4萬8150元善款。邱建清說，雖然已經過搶救，但醫院扔指其堂哥當前狀況不屬樂觀，因「中風太嚴重」。雖然堂哥已經甦醒，但仍如嬰兒般沒有意識，僅能夠睜開眼睛和人對視，且無法持續較長時間。

據邱建清回憶，意外發生時間為上月17日前後，當時，邱建華準備從紐約出發，前往北卡羅來納州從事散工，但不料噩耗降臨。他認為，邱建華的病因可能由舟車勞頓、生活壓力、就業困難等多重壓力導致，且他在十餘年前接受過股骨手術，妻子亦剛完成手臂摔傷的善後手術。

同鄉會會長張雲表示，本次善款籌集得益於全體同鄉會職員和鄉親的鼎力相助，對患者的幫助不僅體現了同鄉會的創會理念，更是一種做好事、做實事的實踐，盡力幫助困難的同鄉度過難關。