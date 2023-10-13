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持槍現身校園親巴集會 紐約羊頭灣猶太市議員被捕控罪

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙羊頭灣烏克蘭籍的猶太市議員韋娜芙。(取自紐約市議會網站)
布碌崙羊頭灣烏克蘭籍的猶太市議員韋娜芙。(取自紐約市議會網站)

以哈戰火引發的餘波延燒至紐約市政治圈，布碌崙(布魯克林)羊頭灣烏克蘭籍的猶太市議員韋娜芙(Inna Vernikov)日前參與布碌崙學院(Brooklyn College)一個親巴集會時，被人發現攜帶槍支進入校園，掀起轟動；韋娜芙目前已到警局自首，遭控非法持有槍械武器。

共和黨籍的韋娜芙所代表的第48市議員選區，包括華裔群聚的U大道羊頭灣，她也與當地華人居民交情甚好。

據悉，位於弗萊布士(Flatbush)Bedford大道2900號的布碌崙校園內，12日中午舉行了一場親巴集會；韋娜芙被看到當日中午至下午3時間出現在校園內，她在一眾抗議人群中拍攝自己，稱示威者為巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)的支持者，並說出席集會是為了讓「猶太學生感到安全」，在她的強烈抗議下，集會也從校園內遷移至Bedford大道上。

然而在活動中，韋娜芙被民眾發現，一把手槍的槍托從褲子前口袋露了出來，無數張照片和影片都拍到這一畫面，並隨後在社群媒體上流傳；警方收到通過後，便試圖聯繫上韋娜芙，當時她人已經離開集會。

現年39歲、曾是一名律師的韋娜芙，13日早上在律師的陪同下到布碌崙學院附近的市警70分局自首，被控一項刑事持有槍械武器罪名；被控罪後她已上交了手槍和持槍執照，截至當前，她並未對此發言。

消息指，儘管她擁有紐約州發出的正當持槍執照，但法律規定不可攜帶槍支到敏感地點如校園場所內，另外儘管沒人因此受傷或受到威脅，但她還是觸犯了E級刑事罪，罪成恐面臨巨額罰款和四年監禁。

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)稍後也針對此表態，公民攜帶槍枝至集會或示威是不可接受和觸法的行為，何況是應給紐約客作為榜樣的民選官員，更應遵守法律；他指，若涉及刑事犯罪，紐約市警和布碌崙地區檢察官辦公室就有執法的責任，而市議會也會尊重這項程序。

同時，市議會正在調查韋娜芙的行為，以及其法律程序的處置將對市議會帶來的影響，這件事也將交由「標準與道德委員會」(Standards and Ethics Committee)處理。

布碌崙 紐約市 猶太

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