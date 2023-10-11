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最後現身遊戲廳…布碌崙福州華男失蹤3周多 家人急尋

記者胡聲橋／紐約即時報導
在外州打工的布碌崙福州華男失蹤三周多。(家屬提供)
在外州打工的布碌崙福州華男失蹤三周多。(家屬提供)

一名家住布碌崙(布魯克林)，長年在外州打工的福州男子近日在離開8大道後，就再也沒有消息，家人用各種方式都無法聯繫他。這名華男的家人希望知道其下落者能及時通知他們。

福州長樂男子王文建現年36歲。他2014年移民美國，一直在餐館當廚師。王文建長年在外州工作，每隔一兩周回到布碌崙的母親家中。據他舅舅說，即使回到布碌崙，王文建也是經常在外玩耍。

他最近一次回來是在上個月17日，人們最後一次看到他是在8大道交58街附近的一家電子遊戲廳。據說當晚有人看到他，之後就沒有了蹤影。王文建的母親說，第二天兒子還給他打電話，說他要回外州去上班了，但是語氣正常，他媽媽也沒有起疑心。但從此以後，王文建就沒有了消息，他舅舅說，給他打電話，電話關機，給他發微信也不回。

他舅舅說，因為這個外甥在外州經常換工作，有時候一、兩個月就換一家餐館，所以他現在也不知道他到底在哪個州，哪個城市的哪家餐館打工。舅舅還說，因為王文建失蹤了超過三周，他們準備去報警。

王文建的家人提供了他的照片，但說現在的王文建要比照片裡的瘦些。他們希望見到王文建的人能及時與他們聯繫，幫助王文建早日回家。聯繫電話是：(347)495-4671;(917)306-9888;(646)327-4658。

布碌崙 8大道 微信

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