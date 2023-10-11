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紐約市打擊鼠患 小型住宅業主需換市府「特製垃圾桶」

記者張心／紐約即時報導
自明年秋天起，紐約市小型住宅業主必須將垃圾裝入帶有蓋子的垃圾桶內。(市長辦公室提供)
自明年秋天起，紐約市小型住宅業主必須將垃圾裝入帶有蓋子的垃圾桶內。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)11日宣布，自明年秋天起，小型住宅業主必須將垃圾裝入帶有蓋子的垃圾桶內，而且從2026年夏天開始，必須購買政府特製的垃圾桶盛放垃圾。

上月底，紐約市曾出台新政，要求明年3月1日起，所有商家禁止在人行道上堆放垃圾，所有企業也必須將垃圾裝在有蓋的容器中。市府今日再度擴大清潔治理力度，規定從2024年秋天開始(具體時間未定)，五大區所有擁有九個及以下單位的建築物，也必須將垃圾裝在有蓋的容器中，此舉將涵蓋全市76萬5000座住宅。

與此同時，從2026年夏天開始，業主也必須換成市府特製的垃圾桶，垃圾桶帶有「NYC Bin」標誌，根據尺寸的不同，每個價格在45元至80元之間。新垃圾桶能夠與市衛生局垃圾傾倒器兼容，旨在方便每日的垃圾回收。

市府當日也宣布，垃圾桶製造商可以開始投標，市府理想的供應商必須有能力出售320萬個官方垃圾桶，且能根據不同建築物大小設計出不同尺寸的垃圾桶，在外觀吸引人的基礎上，也能夠抵禦老鼠入侵，方便環衛工人操作和垃圾車回收。

亞當斯表示，新政是為了進一步減少人行道上不雅觀的黑色垃圾袋，並且持續打擊鼠患。「紐約可能是全球最後一個，還能在街頭看到黑色垃圾袋的大城市，我們希望改善不佳的衛生狀況，把紐約變成全美最乾淨的現代化城市之一。」

副市長喬西(Meera Joshi)指出，市府正在重新思考如何利用人行道及公共空間，「長久以來，我們一直將寶貴的人行道用於堆放垃圾，今天的政策是希望加大垃圾集中處理力度，把人行道歸還給市民。」

為了滿足新垃圾桶的設計，市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，當局也將對數百輛垃圾車進行改造，以方便能夠與新垃圾桶兼容。

從2026年夏天開始，紐約市業主必須換成市府特製的垃圾桶。(市長辦公室提供)
從2026年夏天開始，紐約市業主必須換成市府特製的垃圾桶。(市長辦公室提供)

亞當斯 紐約市

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