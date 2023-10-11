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甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

世界新聞網王若馨／即時報導
以色列航空表示，有匿名男子在紐約甘迺迪機場，為飛往以色列的預備役軍人支付機票。(路透)
以色列航空表示，有匿名男子在紐約甘迺迪機場，為飛往以色列的預備役軍人支付機票。(路透)

據報導，一位匿名男子日前在紐約甘迺迪機場，為250名飛往以色列的預備役軍人支付了機票。

「耶路撒冷郵報」總編輯梅耶（Avi Meyer）10日在X平台（昔稱推特）發文，指一名以色列航空（El Al）職員表示，有一名正統猶太教打扮的男子走近該公司櫃台，只要看到有人拿出以色列國防軍的徵召令，就掏腰包為對方支付機票費用。

該名職員說，這名希望能匿名的男子，一共為250人買了機票。

以色列航空發言人李莫尼（Ofri Rimoni）回答「紐約郵報」詢問時，表示的確有人對回國參軍的以色列人慷慨解囊。

他並說，在那位無名氏之後，也有另一人拿著信用卡，為多名前往以色列的人購買機票。

李莫尼強調，該航空公司沒有法律授權以代表預備役軍人接受任何捐款，但他表示，「有很多人來到我們在甘迺迪機場的櫃台，要求為士兵購買機票。」

以色列 信用卡 猶太

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