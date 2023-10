甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

據報導,一位匿名男子日前在紐約甘迺迪機場,為250名飛往以色列 的預備役軍人支付了機票。

「耶路撒冷郵報」總編輯梅耶(Avi Meyer)10日在X平台(昔稱推特)發文,指一名以色列航空(El Al)職員表示,有一名正統猶太 教打扮的男子走近該公司櫃台,只要看到有人拿出以色列國防軍的徵召令,就掏腰包為對方支付機票費用。

該名職員說,這名希望能匿名的男子,一共為250人買了機票。

I just read an account by an El Al crew member.



An Orthodox Jewish man who preferred to remain anonymous stood quietly near the El Al counter at New York's JFK Airport yesterday.



Anyone who showed him an IDF call-up notice got his ticket paid for.



He paid for 250 tickets.