紐約史泰登島3所公校「詐彈」驚魂 警全面調查

史島多間校園發生炸彈驚魂。圖為華人學生眾多的新港高中。(谷歌地圖)

史泰登島 三所公校11日早晨發生炸彈驚魂事件，校方一早接到匿名人士的通話，指有人攜帶爆炸裝置到校，於是立即下令疏散學生和教職員，並第一時間報警；大批警員趕到校園內進行徹底搜查，但一無所獲，不久後校園已脫離危險、無人受傷，班級也恢復上課。

史島警局11日在推特上發文指出，當日早晨，中島區的新港高中(New Dorp High School)、北灘的麥吉高中(Ralph R. McKee High School)、哈明頓大道(Hamilton Ave)上的柯蒂斯高中(Curtis High School)的校方接到匿名人士的電話，指有人在校園內放炸彈，令校方大為緊張，封閉幾座大樓並疏散學生和教職員。

警方隨後出動大批警員到場調查，經過幾個小時的搜索後，沒有發現任何可疑物品，已證實全是虛假消息；122分局稱，新港高中的炸彈威脅毫無根據，但為了安全還是發動了緊急疏散，目前威脅清空後，學生已返校上課。轄區在120分局的麥吉高中和柯蒂斯高中也同樣未發現炸彈。

史島警局指出，已針對虛報炸彈案件展開全面調查，不排除是學生惡作劇，若抓到涉案者將給予最嚴重的懲罰，並警告涉案者不要再挑戰法律；「學生和教職員的安危是我們的頭等大事」，市教育局 (DOE)不久後發布一項聲明，表示紐約市 警針對每個威脅第一時間作出行動和調查，確保校園的安全。