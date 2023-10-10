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天心遭巴黎警察大吼 下秒「前後包抄帶走」：被盯上了

記者陳慧貞／即時報導
天心和韓籍老公到歐洲旅遊。(摘自IG)
天心和韓籍老公到歐洲旅遊。(摘自IG)

女星天心近期與南韓籍攝影師老公金英敏飛歐洲旅遊，旅行期間，她也在社群平台上傳影片、曬照分享度假點滴，今(10日)她又曬出鐵道風景照，卻驚曝自己在巴黎街頭時被警察大吼的驚險過程。

天心透露，正當自己和老公搭火車時，2人正坐在位子上查看地圖，車廂內一名穿著警察制服的男人對著她大吼，天心因聽不懂對方嚷嚷，「以為自己做錯什麼，(警察)接下來比了比手勢要我注意身邊的人，原來，是我被扒手盯上。隨後警察們前後包抄帶走多位年輕妹子。」

事後，天心還一臉慶幸，對老公說：「真的是運氣好耶。」更稱幾次不小心和巴黎警察對上眼，眼看對方眼神兇狠，她還曾衝動地想解釋：「我不是殺人犯啦！」，殊不知對方是在提醒她提高警覺。不過，扒手被警察帶走後，天心一時心情放鬆，開始對老公開起玩笑，「剛才那位警察走向我，行進中的晃動我們手臂碰撞，哇噻，他的肉好硬，有安全感，好吧，我答應他們繼續帶著殺氣上班。」結果惹來老公回應：「但我答應妳可以碰觸到他的肉喲！」，夫妻對話相當有趣。

天心這段旅行插曲，引來網友紛紛留言：「國外的扒手真的防不慎防。金先生的重點在妳碰了警察的肉」、「妳會犯的罪大概就是太美麗（？不是，看到後面笑出來，肉好硬哈哈哈哈哈」、「金先生，也努力讓自己的肉硬一下吧」、「還好沒真的被偷」。

天心分享旅遊插曲。(摘自IG)
天心分享旅遊插曲。(摘自IG)

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