天心遭巴黎警察大吼 下秒「前後包抄帶走」：被盯上了

天心和韓籍老公到歐洲旅遊。(摘自IG)

女星天心近期與南韓 籍攝影師老公金英敏飛歐洲旅遊，旅行期間，她也在社群平台上傳影片、曬照分享度假點滴，今(10日)她又曬出鐵道風景照，卻驚曝自己在巴黎街頭時被警察大吼的驚險過程。

天心透露，正當自己和老公搭火車時，2人正坐在位子上查看地圖，車廂內一名穿著警察制服的男人對著她大吼，天心因聽不懂對方嚷嚷，「以為自己做錯什麼，(警察)接下來比了比手勢要我注意身邊的人，原來，是我被扒手盯上。隨後警察們前後包抄帶走多位年輕妹子。」

事後，天心還一臉慶幸，對老公說：「真的是運氣好耶。」更稱幾次不小心和巴黎警察對上眼，眼看對方眼神兇狠，她還曾衝動地想解釋：「我不是殺人犯啦！」，殊不知對方是在提醒她提高警覺。不過，扒手被警察帶走後，天心一時心情放鬆，開始對老公開起玩笑，「剛才那位警察走向我，行進中的晃動我們手臂碰撞，哇噻，他的肉好硬，有安全感，好吧，我答應他們繼續帶著殺氣上班。」結果惹來老公回應：「但我答應妳可以碰觸到他的肉喲！」，夫妻對話相當有趣。