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大雨再襲紐約 上百航班延誤或取消 交通小範圍癱瘓

記者張心／紐約即時報導
紐約市7日再降大雨，破壞力雖不如上周嚴重，但仍導致交通小範圍癱瘓。(MTA提供)
紐約市7日再降大雨，破壞力雖不如上周嚴重，但仍導致交通小範圍癱瘓。(MTA提供)

紐約市7日再降大雨，破壞力雖不如上周嚴重，但仍導致交通小範圍癱瘓，上百架航班被迫延誤或取消。

熱帶風暴菲利普(Philippe)餘波猶存，紐約市本周末再降大雨，預計將持續至7日晚間結束。天氣將在8日(周日)放晴，氣溫回升到華氏60度左右，並在夜間降至華氏50度。

雖然此番降雨的破壞力遠不如9月29日的「世紀性暴雨」，但仍然引起氣象專家的擔憂。「紐約市一些受災區還沒有從上周高達8至9吋的大雨中緩過來，所以短時間內再次發生的強降雨，都會讓排水不良的地區再發洪水。」福斯新聞網(Fox News)氣象專家泰特(Christopher Tate)說。

國家氣象局(National Weather Service)又對紐約市發布了洪水預警，因上周的暴雨使土壤仍然處於潮濕狀態，曾被淹沒的公校、住宅、交通要道都需要提防。上周因暴雨而停電的布碌崙(布魯克林)，伍德哈爾醫院(Woodhull Hospital)今早緊急開啟備用電路以防急診和產房突然斷電。

紐約市周邊三大機場再度受到影響，根據FlightAware數據，甘迺迪機場(JFK Airport)要求所有航班都在下午1時30分之前停在原地，約有150架航班延誤，七架航班取消。「建議所有旅客在前往機場之前，先向航空公司確認航班飛行狀態。」

新澤西的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)也宣布，由於天氣原因，其B號航站樓已限制進入，約有90個航班延誤和少量取消。拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)目前沒有航班取消，但至少有21架航班延誤。

因上周應對暴雨不足而廣受批評的紐約市府，從昨日起不斷向市民保證，各機構都在積極應對，並與正在南美洲訪問的市長亞當斯(Eric Adams)保持聯繫。「我們已經準備好了，你們也應該準備起來。」第一副市長懷特(Sheena Wright)提醒，住在地下室的居民應該轉移到地勢較高的地方，「6吋的洪水就能把成年人壓垮，所以看到洪水要趕緊躲開。」

紐約市 洪水 暴雨

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