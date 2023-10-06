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無證客美夢變噩夢？亞當斯訪墨喊話：紐約已達極限

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無證客美夢變噩夢？亞當斯訪墨喊話：紐約已達極限

世界新聞網尤昱程／即時報導
亞當斯稱紐約市已無容納空間。（路透）
亞當斯稱紐約市已無容納空間。（路透）

美聯社報導，紐約市市長亞當斯於4日抵達墨西哥展開為期四天的南美洲訪問行程，期盼能夠找到紐約市一年多以來所面臨大批無證客湧入的問題解方。

亞當斯（Eric Adams）昨日前往墨西哥中部的普埃布拉州（Puebla）議會發表演說，他表示「我來到這裡是為了告訴大家我們和墨西哥擁有長年的友誼，不僅是好鄰居，也有很多共同之處」，儘管在演說內容中感謝該州人民在COVID-19期間對紐約市的貢獻，在接受記者採訪時卻表示「紐約已經沒有容納空間了，雖然我們的心房無限寬，但我們的資源可不是」，他不希望把人們安置在集體庇護所，也不希望人們認為他們可以找到工作，甚至是可以入住五星級酒店房間。

亞當斯更進一步的說，此趟目標就是要向到訪城市的人民說，「紐約的容納空間已經到達極限了，我們不想讓他們的美夢變成噩夢」。

3日晚間，紐約市政府向法院提出了一項申請，要求暫停「庇護權」的協議，該協議要求提供緊急住房給任何提出要求的無證，這一申請是為了暫停長期使紐約成為庇護城市的法律而提出，亞當斯政府主張，該協議並不是為了像今天這樣的人道危機所設計。

亞當斯表示，目前的危機部分是由於德州州長艾伯特（Greg Abbott）去年四月決定以包車方式將無證客從德州送往紐約市所導致。

在接下來兩天的參訪行程中，亞當斯還計劃前往厄瓜多爾（Ecuador）和哥倫比亞（Colombia），然後參觀達連隘口（Darien Gap），這是許多移民在巴拿馬和哥倫比亞邊界北部採取的路線。

亞當斯 紐約市 墨西哥

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