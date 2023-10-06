殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕

監控錄像拍下道林襲擊卡森的畫面。(截取自CBS New York YouTube)

紐約布魯克林 一名環保活動家卡森近日在家附近遭黑衣男子以刀刺中心臟，送醫後不治身亡，引親朋好友及紐約活動倡議群體悲痛悼念，連紐約市 長亞當斯 和參院多數黨領袖舒默也發帖追悼。5日，紐約警方在嫌犯家中將其逮捕。

據警方消息，嫌犯是一名18歲的布魯克林男子道林(Brian Dowling)，目前被控一級謀殺罪以及非法持有武器罪，不得保釋。警方在他的家中搜到與犯罪現場嫌犯吻合的衣服和鞋子，以及疑似他行兇的刀器。將他帶離家中時，道林被拍到不停流淚。

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本月1日，受害人卡森(Ryan Thoresen Carson)與女友參加完婚禮後返家，凌晨4點左右在布魯克林的貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)區域等公車，坐在路邊的長凳上。根據現場的監控錄像，穿黑衣的道林路過兩人，一開始並沒有任何互動，後來卡森與女友起身回家，前方的道林開始踢翻路邊的小型摩托車，並且轉身向兩人說，「你看什麼看？」

卡森試圖讓道林冷靜下來但無果，道林開始向他揮刀，卡森在轉身試圖逃離時絆倒在地，並被道林刺了三刀，刀傷深至心臟。被襲擊之後的卡森躺在地上，道林繼續踢他的胸部，並向他的女友臉上吐口水，威脅要刺她。

卡森隨後被送到國王郡醫院(Kings County Hospital)，但搶救無效身亡。警方表示，道林並不認識卡森及其女友。

卡森一生中致力於公共事務，在反對過量使用鴉片議題上是積極的活動分子，且支持安全毒品注射站的推廣。在過去十年，他服務於政府機構紐約公共利益研究集團(New York Public Interest Research Group)，從事回收以及固體廢物的研究。