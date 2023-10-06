殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕
紐約布魯克林一名環保活動家卡森近日在家附近遭黑衣男子以刀刺中心臟，送醫後不治身亡，引親朋好友及紐約活動倡議群體悲痛悼念，連紐約市長亞當斯和參院多數黨領袖舒默也發帖追悼。5日，紐約警方在嫌犯家中將其逮捕。
據警方消息，嫌犯是一名18歲的布魯克林男子道林(Brian Dowling)，目前被控一級謀殺罪以及非法持有武器罪，不得保釋。警方在他的家中搜到與犯罪現場嫌犯吻合的衣服和鞋子，以及疑似他行兇的刀器。將他帶離家中時，道林被拍到不停流淚。
本月1日，受害人卡森(Ryan Thoresen Carson)與女友參加完婚禮後返家，凌晨4點左右在布魯克林的貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)區域等公車，坐在路邊的長凳上。根據現場的監控錄像，穿黑衣的道林路過兩人，一開始並沒有任何互動，後來卡森與女友起身回家，前方的道林開始踢翻路邊的小型摩托車，並且轉身向兩人說，「你看什麼看？」
卡森試圖讓道林冷靜下來但無果，道林開始向他揮刀，卡森在轉身試圖逃離時絆倒在地，並被道林刺了三刀，刀傷深至心臟。被襲擊之後的卡森躺在地上，道林繼續踢他的胸部，並向他的女友臉上吐口水，威脅要刺她。
卡森隨後被送到國王郡醫院(Kings County Hospital)，但搶救無效身亡。警方表示，道林並不認識卡森及其女友。
卡森一生中致力於公共事務，在反對過量使用鴉片議題上是積極的活動分子，且支持安全毒品注射站的推廣。在過去十年，他服務於政府機構紐約公共利益研究集團(New York Public Interest Research Group)，從事回收以及固體廢物的研究。
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