才參加完婚禮 紐約男子凌晨等公車 遭刺身亡

布魯克林男子等公交途中被無故刺死。(截取自卡森LinkedIn專頁)

近日，一名31歲的紐約布魯克林 男子參加完一場長島 婚禮，與女友在等公車時遇到襲擊，送醫後不治身亡。案件發生在上周日，至今關於該男子背景的更多信息釋出，社區對失去一位集結環保活動分子、政府官員、詩人等多重身分於一身的紐約客感到悲痛。

10月1日，布魯克林男子卡森(Ryan Thoresen Carson)與女朋友剛參加完一場位於長島的婚禮，正在回家的路上，在貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)的拉菲逸大道(Lafayette Avenue)交馬爾康X大道(Malcolm X Boulevard)處等B46號公車，此時他離家只有1英里了。

當時是凌晨4點，突然有一位陌生男子舉止異常，邊踢翻路邊的小型摩托車邊朝卡森走去。

Gothamist援引警方消息表示，該男子開始敲卡森的右胸，並揮刀行刺，之後逃離現場。卡森立即被送到國王郡醫院(Kings County Hospital)，但搶救無效身亡。在案發現場，卡森的一幅黑框眼鏡掉落路邊。

噩耗傳出之後，卡森的公司以及親朋好友紛紛公開追悼他，其中包括他長達十年的工作單位紐約公共利益研究集團(New York Public Interest Research Group)。卡森自從普拉特學院(Pratt Institute)學生時期開始就參與NYPIRG的工作，一直到最近成為項目經理，致力於促進紐約州 多項環保項目的立法；卡森的朋友回憶，工作之餘，他也充滿熱忱去激勵朋友投身環保事業，還對寫詩很有熱情。

在卡森的朋友眼中，他還是一位重情義的朋友。2021年，卡森的一位朋友死於吸毒過量，為了提升大家對預防吸毒中心的意識，他參與了一次從紐約州首府奧本尼(Albany)徒步150英里走回紐約市的志願行動，並且創建了倡議群體「No OD NY」。

周一晚，認識卡森的超過100位家人、朋友以及活動分子同盟在卡森家附近舉行了一場悼念儀式。

目前警方還沒有逮捕到嫌犯，但表示嫌犯有深色皮膚，並且當時穿著一件黑色的運動衫。