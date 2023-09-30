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紐約大雨滲入華人家中土庫 抽水機連開10小時 復原恐花數日

紐約3小時降下1個月雨量 州長：暴洪恐成新常態

中央社／紐約30日綜合外電報導
一場暴風雨29日在紐約都會區造成重大災情，圖為環曼哈頓快速道路淹水，汽車泡在水裡。(路透)
一場暴風雨29日在紐約都會區造成重大災情，圖為環曼哈頓快速道路淹水，汽車泡在水裡。(路透)

紐約州長霍楚今天警告，昨天造成紐約市暴洪的大豪雨反映出氣候變遷影響的「新常態」。紐約市昨天降雨量達史上最高之列，目前已逐漸脫離溼答答的天氣。

路透報導，美國人口最多城市紐約市部分地區昨天降下近200毫米雨量，多到中央公園動物園（Central Park Zoo）一隻海獅一度游到圈養區的池外。

紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airpor）單日降雨量來到近203毫米，比自1948年以來的任何一天還多。布魯克林（Brooklyn）昨天一早出現這波風暴中最強烈的降雨之一，在短短3個小時內降下1個月的雨量。

儘管紐約暴雨造成的淹水已於今天中午消退，布魯克林區一間市立醫院表示，他們仍須於昨天停電後撤離院內所有患者和醫護人員。

紐約市健康＋醫院/伍德賀（NYC Health + Hospitals/Woodhull）院方人員表示，昨天醫院所在地區停電後，院方雖改用備用電力，但如今須完全關閉電力數天時間以便進行修復作業。院方今天將耗費8小時協助院內120名患者轉院。

這場又急又快的雨勢導致部分街道變成河流，巴士和汽車動彈不得多達數小時；部分地下鐵和通勤火車路線關閉；飛機誤點或取消，拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）也必須撤離一個航廈的人員。

霍楚（Kathy Hochul）說：「很遺憾的，我們必須預期這是新常態。」

霍楚表示，紐約接下來6天仍將處於緊急狀態之中，以利迅速配發資源來因應危機。這場暴雨並未傳出任何人員喪生的通報。

白宮表示，總統拜登昨天和今天都已聽取相關簡報，若有需要，美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）也已準備好提供協助。

一場暴風雨29日在紐約都會區造成重大災情，圖為紐約市郊威徹斯特郡居民涉水過馬路。...
一場暴風雨29日在紐約都會區造成重大災情，圖為紐約市郊威徹斯特郡居民涉水過馬路。(路透)
紐約市29日暴發的洪災，30日已消退，但州長霍楚警告說，類似洪災今後會成為新常態...
紐約市29日暴發的洪災，30日已消退，但州長霍楚警告說，類似洪災今後會成為新常態。(Getty Images)

紐約市 霍楚 紐約暴雨

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