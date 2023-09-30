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紐約大雨滲入華人家中土庫 抽水機連開10小時 復原恐花數日

記者劉梓祁／紐約即時報導
梅先生遭雨水滲入家中土庫。（讀者提供）
梅先生遭雨水滲入家中土庫。（讀者提供）

紐約市在過去兩天遭遇破紀錄的降雨天氣，一度進入緊急狀態，儘管9月30日中午起雨勢漸緩，交通恢復，但受災的華人居民表示，災後的清理工作仍需持續數日，也有重災區的房屋在滲水後，使用抽水機連續作業十小時以減少影響。

此輪由9月28日開始的強降雨登陸後，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)隨即宣布紐約市及長島等地進入緊急狀態，甘迺迪(JFK)國際機場創下雨水最多的天時紀錄，市內多處交通癱瘓，部分地區則面臨山體滑坡及室內積水的險情。

紐約暴雨後，30日可見市民生活大多恢復正常，多數地區積水已然消退，且雨勢從中午起開始減弱。不過仍有諸多華人市民表示，本次大雨造成的影響，或需要較長時間才能完全消散。

梅先生遭雨水滲入家中土庫。（讀者提供）
梅先生遭雨水滲入家中土庫。（讀者提供）

居住在傑瑞柯(Jericho)的曾燕說，持續超過24小時的大雨，導致自家周邊多條道路旁發生「小型塌方」或積水，還使車道被泥沙和樹枝覆蓋，行進時需非常慢速及小心。她認為，由於事態緊急和救援人員有限，可能會使清理工作持續數日，但希望能在新工作日到來前完成。

居住在布碌崙班森賀(Bensonhurst)的梅先生則遭雨水滲入家中土庫。他表示，方才完成翻新的土庫在大雨發生後被雨水全面覆蓋，幸而有抽水機才得以在雨停後儘快減少影響，但30日當天已作業至少10小時。他回憶，住所周邊道路在暴雨當天一早已全數被淹，導致家長無法驅車前往學校，並預計90%房屋都受進水影響。

針對此次暴雨浩劫，州長霍楚在30日通報，並無與暴風雨有關的死亡報告，緊急救援隊伍在長島等地的「洶湧水域」，共進行了28次救援。而根據統計，過去兩日紐約市及其周邊地區的降雨量與2021年颶風艾妲(Ida)時相當，後者在紐約及周邊地區造成46人死亡。

梅先生遭雨水滲入家中土庫。（讀者提供）
梅先生遭雨水滲入家中土庫。（讀者提供）

市緊急管理辦公室則在一份聲明中表示，當局仍在評估洪水造成的損害程度，並正在協調恢復工作，包括清理碎片、清除倒下的樹木以及收集居民有關損害的報告。此外，至少有一家由市政府運營的醫院仍然受到風暴相關損害的影響。

位於布碌崙(布魯克林)貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)的伍德赫爾醫療中心(Woodhull Medical Center)，在29日停電後依靠緊急發電機運行了數小時，並在次日撤離了所有患者和工作人員，以便電力公司進行維修。布碌崙亦是受本次降雨影響最大區域之一。

紐約暴雨 布碌崙 紐約市

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紐約市連降豪雨 班森賀華社成重災區

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