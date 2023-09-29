紐約布魯克林淹水 班森賀華人商鋪「保險不賠」損失慘

儘管做好防洪工作，但屋內還是滲進一些雨水。(瑞女士提供)

紐約市29日連降暴雨數小時，給五大區帶來嚴重洪災 ，布碌崙(布魯克林)的班森賀華社是重災區之一，不少華人店鋪、居民的地下室遭水灌進屋內，一名眼鏡店業者指出，眼鏡和盒子囤貨、還有電器都在洪水 中損毀嚴重，保險 公司明確表示不會賠償，損失難以估計。

在Bay Parkway交86街經營眼鏡店的黃女士指出，與員工們當天還提前來到了店裡，約早上9點多抵達時，發現用於存放物品的地下室早已灌水，一片汪洋。

眼鏡店的地下室也慘遭洪水襲擊。(黃女士提供)

黃女士與員工們平時將一些眼鏡、眼鏡盒的囤貨、部分文件夾、單據等放在這裡，最不走運的是，不久前才剛買的電腦、電視機，還沒來得及掛在牆上，都在這場洪災中被泡壞。

眼鏡店的地下室也慘遭洪水襲擊。(黃女士提供)

黃女士說，他們預計當時物品都已經泡了好幾個小時，沒有挽救的餘地，幾人沒有合適的工具，只好靠手動將水潑出去，「手都快廢了」；一開始也試圖撥打311求助，但可能是投訴的人太多，根本沒人接通，再來便打911，接線員說「到處都這樣，沒有什麼生命危險的話，自己處理」，讓她頗為心寒。

牆壁已經因泡過水而開始發霉。(黃女士提供)

她也提到，三年前地下室就因曾灌水而導致牆壁發霉，那次的裝修費花了約2萬元，「現在看來又要重新裝修了，起碼這個地板是不能用了」；問到損失數字，她說現在衡量還太早，預計還有更多被淹沒的物品。

牆壁已經因泡過水而開始發霉。(黃女士提供)

至於保險理賠方面，她在事發後第一時間被撥電給保險公司；對方僅回應說，紐約暴雨下很多人也是遭遇類似情況，基本上不受理，「所以錢全部都得自己掏」。

居住在同一區的瑞女士則形容，由於地下室的廁所和前房有地漏，成為洪水入屋的主要源頭，發現時已經滲了一點水進來；不過，因前幾年地下室就曾被淹過，她也在鄰居的提醒下，早早便準備好一袋袋的沙子推在地漏處，並在門口邊上放了防洪袋。

瑞女士用沙袋試圖堵住地漏。(瑞女士提供)

這些舉措導致淹水的情況沒有很嚴重，也所幸很多貴重物品早已收好，沒有太大損失；但在其他未做好防洪措施的朋友家中，據說水淹的程度高達1呎多，聽起來就很可怕。她形容，其實有過去的教訓和經驗，大家都有了一些防洪意識，只是防不慎防、連下幾個小時就很容易出事，「打掃起來有一點點麻煩啦」。

牆壁已經因泡過水而開始發霉。(黃女士提供)

儘管做好防洪工作，但屋內還是滲進一些雨水。(瑞女士提供)