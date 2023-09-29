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南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

布魯克林到甘迺迪機場要200元 Uber、 Lyft淹水漲價惹怨

編譯俞仲慈／綜合29日電
紐約市布碌崙(布魯克林)多處道路淹水，車輛有如水上行舟。（路透）
紐約市布碌崙(布魯克林)多處道路淹水，車輛有如水上行舟。（路透）

紐約市29日上午受到風暴和豪雨侵襲，市區積水嚴重，地鐵交通中斷，許多上班族不得不改搭Uber和Lyft上班，不過一趟車資動輒超過100元，讓上班族痛批Uber和Lyft簡直就是趁機敲竹槓。

29日上午通勤尖峰時刻，由於紐約暴雨導致路面積水，一位上班族改搭Uber上班，但短短10分鐘車程，卻得付80多元車資：「我每天上班路線約10到15分鐘，但受大雨影響，Uber竟然趁機打劫紐約市民。」並附上一張截圖顯示：「由於需求增加，車資會高出許多。」

另有一位市民也在社群平台大吐苦水：「紐約正在下雨，搭乘lyft從布魯克林(布碌崙)到甘迺迪機場，一趟車資200元，大家沒看錯，幾乎和我飛往舊金山的機票一樣貴。」

另外一位苦主搭乘Uber從紐約上西區前往布魯克林格雷夫森德(Gravesend)，16哩路程，車資竟高達167元。

一位用戶發文直接點名lyft表達不滿：「@lyft在發生嚴重水災時，趁機透過叫車系統大幅漲價。」根據用戶的截圖顯示，車程距離5哩的車資要價91元。

對於用戶的不滿，Uber和Lyft均表示，由於氣象預測降下暴雨，業已限制車資費率，不過並未證實車資上限。

Lyft發言人表示：「由於暴雨來襲，Lyft已採取必要措施，包括限制每趟車程的尖峰時段車資加成。」

Uber發言人強調：「尖峰時刻車資可鼓勵駕駛在需求增加時，繼提供載客服務，而且在宣布緊急狀態之前，我們已限制尖峰時間車資。」

據國家氣象局(National Weather Service)事前預測，29日全天降雨量高達七吋以上，因此紐約州和紐約市雙雙宣布進入緊急狀態，並呼籲居民盡量避免外出。

Lyft 紐約暴雨 紐約市

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