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紐約交通大亂 華人地鐵搭了6小時才到公司 有人冒雨騎CitiBike

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

紐約交通大亂 華人地鐵搭了6小時才到公司 有人冒雨騎CitiBike

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
豪雨導致紐約地鐵癱瘓或延誤，乘客叫苦不迭。(路透)
豪雨導致紐約地鐵癱瘓或延誤，乘客叫苦不迭。(路透)

紐約市29日經歷豪雨浩劫，成為近年來「最濕的一天」，公共交通系統也因大面積淹水，或延誤或停運，不少上班族叫苦不迭；一名華人女士從重災區布碌崙(布魯克林)搭地鐵至皇后區白石鎮上班，原本兩個小時的路程，竟花了六個多小時；也有乘客始終等不到公車及地鐵，只能在豪雨中騎乘CitiBike。

平日花兩個多小時，從布碌崙布萊頓海灘站(Brighton Beach)乘地鐵、再轉公車至皇后區白石鎮(Whitestone)上班的黃女士說，因紐約暴雨，29日她花了逾六小時「長途跋涉」，才最終抵達公司。

不少乘客在豪雨中遲遲等不到公車。(美聯社)
不少乘客在豪雨中遲遲等不到公車。(美聯社)

「我早上8時出門，下午2時多才到，一出門就碰到異常猛烈的暴雨。」黃女士說，一路上她看到，平常下雨天也甚少積水的人行道，都至少積水一吋深，靠近大馬路的人行道低窪處，更成了約一呎寬的「水潭」，她雖然穿著雨鞋，也難穿過已成一片汪洋的十字路口，「沒有雨靴實在不行」。

豪雨導致紐約多條路線癱瘓。(路透)
豪雨導致紐約多條路線癱瘓。(路透)

黃女士表示，她當時乘坐Q線，從布萊頓海灘站出發，到M大道站時地鐵便停了下來，站內廣播反覆通報，由於天氣惡劣無法行駛，而後過了4、50分鐘才恢復運行，之後地鐵也一直走走停停，到大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center station)，又停了40多分鐘，最終在曼哈頓第五大道布萊恩公園(Bryant Park)輾轉上通往法拉盛的七號地鐵後，地鐵才恢復正常。

豪雨導致紐約地鐵癱瘓。(路透)
豪雨導致紐約地鐵癱瘓。(路透)

市民趙先生表示，他住在布碌崙的朋友，當時由於一直等不到公車及地鐵，「如無頭蒼蠅」般被困，又有要事在身，最終只能騎上一輛CitiBike，冒著傾盆豪雨「濕行」。

豪雨導致紐約地鐵癱瘓或延誤，乘客叫苦不迭。(路透)
豪雨導致紐約地鐵癱瘓或延誤，乘客叫苦不迭。(路透)

網友在社媒發布的即時影片也顯示，此次暴雨亦使紐約市的部分地鐵站變成澤國，布碌崙的大軍廣場(Grand Army Plaza)地鐵站，大水沖下樓梯宛如「瀑布」。

根據大都會運輸署(MTA)通報，29日紐約市大多數地鐵線，都歷經停運、改道或重大延誤。地鐵服務至晚間仍未顯著改善，但運輸署官員表示希望周六能夠恢復大部分地鐵線路的正常運行。

地鐵站 布碌崙 紐約暴雨

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