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自艾妲颶風以來最濕一天 紐約市發閃洪警報 洪水淹機場

記者張心／紐約即時報導
紐約市大面積淹水。(MTA提供)
紐約市大面積淹水。(MTA提供)

自2021年9月艾妲颶風(Ida)侵襲以來，紐約市於29日再度經歷暴雨浩劫，成了近年來「最濕的一天」，降雨高達8吋；全市大面積淹水導致地鐵停運、航班延誤、共享車價格飛漲⋯⋯州長和市長同時宣布進入緊急狀態，提醒民眾務必要不出門，暴雨預計到30日(周六)才可緩解。

極端天氣引發的洪水導致紐約周邊三大機場多數航班延誤或取消。根據聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)信息，皇后區拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)遭受洪水侵襲，尤以A航站樓受災嚴重，建築內部和外部全部淹水，人們只能赤腳前行。該機場28日晚間曾短暫禁飛，目前已經緊急關閉部分航站樓運作，當前航班平均延誤時長達2小時。

同樣位於皇后區的甘迺迪國際機場(JFK International Airport)情況也不容樂觀。國家氣象局(National Weather Service)最新報告顯示，29日成為自1948年以來，甘迺迪國際機場最濕的一天，15小時內降雨達7.88吋，超過了此前7.8吋的紀錄。新澤西的紐瓦克自由國際機場 (Newark Liberty International Airport)也遭受洪水淹沒，出現長時間的航班延誤，

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)在今日中午宣布進入緊急狀態，預計全州和紐約市的洪水警報將持續到30日早上6時，多數地區降雨量將高達8吋，最少也有4吋，平均每小時可看到1-2吋的降雨。國家氣象局還在紐約市五大區發布閃洪警報(flash flood warning)，持續到29日晚間。

「紐約市、哈德遜谷、長島都進入緊急狀態，所有紐約人請採用必要的預防措施，離開洪水高發地段，遠離積水道路。」霍楚說。「如果能待在家裡，那就請盡量待在家中，這種危險的情況還沒有結束，如果決定開車外出，請自行承擔後果。」亞當斯提醒。

拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)遭受洪水侵襲，尤以A航站樓受災...
拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)遭受洪水侵襲，尤以A航站樓受災嚴重，建築內部和外部全部淹水。(取自X)
暴雨導致紐約市地鐵停運。(MTA提供)
暴雨導致紐約市地鐵停運。(MTA提供)
暴雨導致紐約市地鐵停運。(MTA提供)
暴雨導致紐約市地鐵停運。(MTA提供)
州長和市長同時宣布進入緊急狀態，提醒民眾務必要不出門。(市長辦公室提供)
州長和市長同時宣布進入緊急狀態，提醒民眾務必要不出門。(市長辦公室提供)
長島鐵路軌道淹水。(MTA提供)
長島鐵路軌道淹水。(MTA提供)

洪水 紐約市 紐約暴雨

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