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民主黨批最弱議長、極右派步步進逼 麥卡錫處劣勢

清晨暴雨釀洪災 布碌崙華社已成一片汪洋

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)

紐約市29日早晨下暴雨，降雨量數小時內便達到了3吋，給出行的民眾造成不便；布碌崙(布魯克林)多條地鐵線路受到影響暫時停運，班森賀華社的街道和地鐵站均出現淹水情況，當地民選官員已在試圖尋求救援。

29日的降雨情況預計將持續至晚間，市府警告高速公路、街道和地下通道都會出現積水或淹水情況；早上9時左右，大都會運輸署(MTA)宣布2、3、4、5號地鐵線停運，還有其他線的部分停運及改道，呼籲通勤客注意。

不僅如此，布碌崙也有多個地鐵站已積累洪水，譬如皇冠高地的布碌崙植物園(Brooklyn Botanic Garden)站、Franklin大道、Bedford-Nostrand大道等；班森賀華社也是洪災泛藍的地點之一，街道上的積水已掩過車輪，放眼望去社區變成一片汪洋，只有少數的人在洪水中艱難行走。

而在一輛途經18大道交60街處的MTA公車內，因開門時導致積水流進，公車內的水淹至民眾的褲腳，致使乘客被迫半站在座椅上；另一方面，擁有不少華裔學生、位於格雷夫森德(Gravesend)的IS228 David A. Boody學校，也因校園淹水，要求全體師生緊急疏散。

州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡表示，目前還未收到民眾的投訴，但發現洪水情況後已第一時間撥電至市府的緊急部門，希望工作人員能盡快到場救援。

布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)

地鐵站 洪水 布碌崙

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