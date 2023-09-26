亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

畫面中可以看出這名婦女相當氣憤，起身後還不忘往男子的背部踹上一腳。(取自X)

在社群平台X(推特前身)擁有六萬多名追蹤粉絲的用戶薩爾曼(Don Salmon)，9月底發文並附25秒短片與照片，指控一對亞裔 母女對一名非洲裔遊民 男子動粗，引起網友熱議。視頻迄今已突破28萬瀏覽次數並獲媒體轉載，有網友留言寫道母女倆應該被捕，也有網友指出可以理解自家店門口遭到遊民隨地便溺的感受。

「亞特蘭大黑人 之星」(Atlanta Black Star)25日報導，X平台用戶薩爾曼9月21日上傳影片，拍攝地點疑似紐約街頭，一名非洲裔遊民男子躺在街上，背後店家玻璃貼有Creature World字樣；影片內容顯示，亞裔女兒設法讓遊民離開，亞裔母親則踹了遊民男子。

Asian mother and daughter abusing physically assaulting an homeless a little black man. That is disgusting. And it should be condemn. It is anti black.pic.twitter.com/sKzUipTCBT — Don Salmon (@dijoni) 2023年9月22日

拍攝者走上前去說道：「不能攻擊別人，打電話報警就是了。」

視頻底下留言區有網友寫道：「坦白講，亞裔非常歧視黑人。一直都是如此。希望我們能夠禮尚往來。」另外也有網友拿「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)反仇視運動嘲諷，指稱「這就是為何亞裔常常挨揍的原因，既存有種族歧視，又鬼鬼祟祟，不明白為何我的黑人老鄉要到這些不歡迎你的店家消費」。

一名網友留言寫道，這就是為什麼會通過仇恨犯罪法案的原因，「為了避免這種事情」。