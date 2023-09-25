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庇護所內發生家暴 霍楚再調派150名國民兵前往紐約市

世界新聞網尤昱程／即時報導
紐約市面臨著移民不斷用入的危機，市長亞當斯(右)已無法獨自承受，頻頻向州政府及聯邦政府聲請支援。(美聯社)
紐約市面臨著移民不斷用入的危機，市長亞當斯(右)已無法獨自承受，頻頻向州政府及聯邦政府聲請支援。(美聯社)

近日紐約市傳出三名無證客男子在庇護所裡發生家庭暴力事件，他們分別在羅斯福酒店和長島市的一家酒店改成的庇護所被捕。對此，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）已調派150名國民兵（National Guardsmen）前往紐約市，希望能協助解決日益嚴重的移民危機。

根據每日郵報，霍楚今日宣布，這150名國民兵將加入已經在紐約州協助應對移民激增的2,000多名軍人。國民警衛隊士兵將專注於委內瑞拉人的案件管理，這些人可以申請臨時受保護地位，並獲得工作許可證。

霍楚的此舉被認為是在市長亞當斯（Eric Adams）的呼籲下採取的，自2022年春季以來，已有超過110,000名移民湧入紐約市，這比其他城市移民數量都要超出許多。

雖然亞當斯已要求州和聯邦政府提供援助，但尚未收到資助以支付額外的費用，因此這筆47億美元將從市政預算中支付，據了解，這筆金額等於市政清潔部門、消防部門和公園部門的預算總和。

亞當斯警告說，預算上不斷增加的額外開支將影響城市的服務，他曾表示，計畫推遲圖書館的開放時間、老年人的餐飲和免費全天看護三歲兒童等服務的時間。

霍楚則在上周警告說，抵達紐約市的無證客將不再獲得酒店房間，因為該市已經沒有足夠的容量，她曾承諾提供住宿和保護給無證客，但自從數千名移民自南部邊境州每月湧入以來，情況發生了巨大變化。

移民 紐約市 霍楚

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