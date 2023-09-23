熱帶風暴奧菲莉亞到紐約 周末陣雨加大風 多個航班延誤

紐約州和新澤西州受熱帶風暴奧菲莉亞影響，陣雨和大風將持續至下周。(記者張心／攝影)

熱帶風暴奧菲莉亞(Ophelia)23日早晨登陸紐約，給全市帶來大面積降雨與大幅度降溫，市府緊急發布旅行預警，三大機場不少航班被迫延誤；預計到26日(周二)天氣會再度恢復晴朗。

奧菲莉亞今天凌晨由北卡羅來納州而來，導致紐約市 本周末持續有陣雨，及時速30至40哩的大風，整體氣溫下降到華氏60度左右。根據市氣象局預計，大部分地區的降雨將持續至今晚8時，部分地區24日(周日)仍然會下雨，但此次陰雨天氣將完全消失得等到26日，到時氣溫可回升到華氏66度。

福斯新聞氣象專家奧弗頓(Jordan Overton)表示，本次降雨持分散狀態，降低了洪水 集中爆發的威脅，但仍然會導致周末交通混亂，希望民眾能夠注意道路積水與其他交通安全問題。

紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)22日晚間發布旅行警告，稱23日和24日不適宜出行，提醒市民隨時警惕山洪暴發，及「危及生命」的海浪、洪流等，尤其是皇后區牙買加灣(Jamaica Bay)、長島納蘇郡(Nassau County)南部海灣、上州威徹斯特郡(Westchester County)沿海地區、新澤西港口等，此類地區通常容易受洪水侵襲。

市應急管理局局長伊斯柯爾(Zach Iscol)指出，市交通局正在緊急檢查和清理道路積水，但仍然希望市民自行採取預防措施，應對入秋之後第一個大面積降雨周末。

根據航班追蹤網站FlightAware數據，截止23日晚間，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)航班起飛延誤平均超過4小時，至少有三架班機取消；甘迺迪機場(JFK Airport)航班起飛延誤平均超過30至45分鐘，至少有六架班機取消；新澤西州 紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)有66個航班延誤，11個航班取消。

與此同時，紐約州和新澤西州不少體育賽事受到影響，比如，23日洋基隊對陣亞利桑那菱形隊(Arizona Diamondbacks)的比賽被推遲。但仍然有些戶外互動堅持舉行，包括中央公園世界公民慶典。(Global Citizen Festival)