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紐約37歲華男驟逝…留下8歲稚兒 鄉親發動募款

記者顏潔恩／紐約即時報導
江敏的鄉親前往亞總會求助。(亞總會提供)
江敏的鄉親前往亞總會求助。(亞總會提供)

37歲閩籍華男江敏，於本月13日因胃痛緊急送醫，過程中因心臟病突發、不治身亡，留下家鄉的老父母親、年幼的兒子，還有6萬元偷渡費未還；死者江敏的鄉親21日向美國亞裔社團聯合總會等社團求助，希望能申請兩老來美國，送兒子最後一程，也希望各界愛心人士能夠積極捐款，幫江敏的家人度過難關。

江敏的紐約鄉親21日向亞總會、美國福州琅岐聯合總會、美國琅岐農旗聯合總會等僑團求助，據悉，江敏來自福建琅岐，六年前在蛇頭的安排下偷渡來美，欠下6萬元費用；來美後到先後到多個州的餐廳打工，隨後遇到新冠疫情爆發、生活拮据，加上身體不好總是胃痛，沒有體力打工。

鄉親形容，出事前他已幾經病痛折磨，根本不能工作，到了本月13日早上，在法拉盛家中感到胃部陣陣劇痛；江敏被緊急送往皇后區醫院，最終宣告不治身亡，醫生後來也透露，其真正死因是心臟病突發。

這起噩耗傳到家鄉時，60多歲的老父母聽聞都傷心欲絕，已和妻子離婚的江敏還有一個八歲的兒子，與兩老相依為命；同鄉江輝介紹，江敏起初就是為了改善家中困境才借錢偷渡來美，如今還有這筆債務，在美期間因又因沒有身分，每次都硬撐、不敢花錢治病，不料卻客死他鄉。

僑團領袖江敬端、江富春、江典林等人均表示，希望亞總會能幫助死者的父母申請來美，送許久不見的兒子最後一程；其在這裡舉目無親，後事也會由幾個僑團共同協助辦理，並已在華社發動募款，希望愛心人士能夠發揮力量。

亞總會會長陳善莊則回應，將會盡力完成兩老的心願，也呼籲在異國他鄉打工的鄉親們，固然掙錢重要，但一定要更照護好身體，多忙都要按時體檢。

欲捐款者請將支票寄到261 Hillman Ave, Staten Island, NY 10314，收信人及支票抬頭請寫Jiang Hui，支票備註(Memo)請寫明「For江敏Family」。

支票 偷渡 心臟病

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