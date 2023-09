「讓所有人都有地方住」紐約市擬10年新建10萬套住房

紐約市長亞當斯(Eric Adams)。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)21日推出可負擔住房加增計畫,力求未來十年左右新建10萬套全新住房,解決工薪階層打工人「住不起房」的難題。

此項名為「在所有社區加增住房」(A Little More Housing in Every Neighborhood)的計畫,擬在全市五大區每個社區多建住房,而不是僅局限於某些住宅集中區。亞當斯認為,想要改變紐約市目前居民「住不起房」的困境,必須改革62年前的限制性法律(1961 Zoning Resolution),全面放寬住房分區限制。

「60多年來,我們不斷添加住房建造限制,禁錮了城市住房類型的發展,迫使太多紐約客不得不搬走,留下來的人則生活的日益艱難。」亞當斯表示,新計畫希望紐約市再度變為「所有人都能住得起的地方」,預估此舉起碼可以幫25萬市民解決居住和工作問題。

新計畫推出系列舉措,取消了住宅旁最低停車位的配置要求,還可以將車庫改建為住房;允許增加建築物高度,在低矮的單層商業建築物之上建造住房;允許建造附屬住房單元,包括後院小屋、地下室公寓、閣樓等。

新計畫還規定優化住房內部設計,長者公寓面積比其他公寓大20%,並將提供更多小型公寓,減少單身成年人不得不找合租室友的尷尬。