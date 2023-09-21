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「讓所有人都有地方住」紐約市擬10年新建10萬套住房

記者張心／紐約即時報導
紐約市長亞當斯(Eric Adams)。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯(Eric Adams)。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)21日推出可負擔住房加增計畫，力求未來十年左右新建10萬套全新住房，解決工薪階層打工人「住不起房」的難題。

此項名為「在所有社區加增住房」(A Little More Housing in Every Neighborhood)的計畫，擬在全市五大區每個社區多建住房，而不是僅局限於某些住宅集中區。亞當斯認為，想要改變紐約市目前居民「住不起房」的困境，必須改革62年前的限制性法律(1961 Zoning Resolution)，全面放寬住房分區限制。

「60多年來，我們不斷添加住房建造限制，禁錮了城市住房類型的發展，迫使太多紐約客不得不搬走，留下來的人則生活的日益艱難。」亞當斯表示，新計畫希望紐約市再度變為「所有人都能住得起的地方」，預估此舉起碼可以幫25萬市民解決居住和工作問題。

新計畫推出系列舉措，取消了住宅旁最低停車位的配置要求，還可以將車庫改建為住房；允許增加建築物高度，在低矮的單層商業建築物之上建造住房；允許建造附屬住房單元，包括後院小屋、地下室公寓、閣樓等。

新計畫還規定優化住房內部設計，長者公寓面積比其他公寓大20%，並將提供更多小型公寓，減少單身成年人不得不找合租室友的尷尬。

「所有社區加增住房」的倡議將於明年起進入公開審查階段(public review)。

紐約市擬加贈可負擔住房的效果圖。(市長辦公室提供)
紐約市擬加贈可負擔住房的效果圖。(市長辦公室提供)
新規允許增加建築物高度，在低矮的單層商業建築物之上也可以建造住房。(市長辦公室提...
新規允許增加建築物高度，在低矮的單層商業建築物之上也可以建造住房。(市長辦公室提供)
紐約市擬利用所有社區的閒置空地，蓋可負擔住房。(市長辦公室提供)
紐約市擬利用所有社區的閒置空地，蓋可負擔住房。(市長辦公室提供)

亞當斯 紐約市

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