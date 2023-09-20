拜登聯大最後一日 紐約市長喊話「去參觀庇護所」

紐約市長亞當斯20日喊話總統拜登，希望他此行紐約別只待在聯合國大會，也去無證客庇護所參觀一下。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)20日喊話總統拜登 ，希望他此行紐約別只待在聯合國大會，也去無證客庇護所參觀一下，親眼看看紐約市幫聯邦負擔了多少難題。

拜登17日夜間抵達紐約市，為聯合國大會停留到20日，沒有安排行程到訪紐約市其他地點。被媒體問及此事的亞當斯，19日痛批拜登太過高傲，不肯見他；20日他再度喊話，建議拜登趁著在紐約的最後一天，抓緊時間看看無證客的真實情況。

「拜登還有機會到羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)參觀，就像幾天前西語裔國會代表團(Hispanic Congressional delegation)所做的那樣。」亞當斯說，「我相信實地參觀完，他會對本屆紐約市府的所作所為深表欽佩。」

羅斯福酒店本為紐約市中城著名的四星級酒店，但自去年迄今超過12萬5000名無證客到紐約尋求庇護後，該酒店被徵用為庇護所。因為空間有限，羅斯福酒店早已人滿為患，沒有居住名額的無證客便在酒店外直接打地鋪，導致該地日常有數十名無證客沿街入睡。

亞當斯數月以來多次要求拜登為紐約市提供經濟援助，但自從今年初，兩人便沒有通過話。「不是我在迴避與總統面對面的討論。」亞當斯表示，自己是紐約客，遇事勇往直前、絕不逃避，可能正是這種直率的交流模式，成了拜登不願意和他見面的原因。

「人們知道我說話真實直率，這也是紐約客的個性，我帶著這種性格烙印四處奔波，不會翻遍辭典去學習政客式的表達方式。」亞當斯說，他沒辦法以政客的修辭去委婉地表達「你們正在傷害我們，你們要毀了紐約市。」

拜登於今日白天在紐約會見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)、巴西總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)，接著出席一個競選募款活動，並將於晚間飛回大華府。 拜登總統19日在聯合國大會上演講。(美聯社)

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點