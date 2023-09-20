史島居民反無證客到來 市長：醜陋場面不代表整體市民

面對現場混亂，市警局出動大批警力到現場控制場面。（取自X @ViralNews NYC）

憤怒的史泰登島居民在昨日晚上走上街頭，試圖阻止一輛運載無證客前往庇護 所的MTA巴士，亞當斯 接受FOX 5訪問談到了這場示威活動，他認為紐約市 的一小部分市民表現出的「醜陋場面」不應代表整體市民。

根據紐約郵報報導，該巴士原要開往前身為老人輔助居住設施的庇護所，卻遭到抗議者攔截並頻頻敲打巴士車窗大喊「你們不受歡迎」和「你們是非法的」；警方表示，有10人被拘留，其中9人因擾亂秩序而被開出傳票。

影片來源: Fox 5 New York YouTube

市長對FOX 5表示：「我非常清楚對於沮喪和憤怒，紐約市民已經表達出來。但他們不會敲巴士的門，也不會對民族團體傳播仇恨言論。」

亞當斯繼續說：「對於那些認為他們要使用暴力，向警察和移民投擲瓶子，我們不會接受這種行為。我們將持續處理這場危機，但我們不會用暴力來解決。」

然而，一名抗議者蒙特福（Sal Monforte）告訴紐約郵報，整場示威活動原本相當和平，直到警察到場後，將現場變成了騷亂。隨後，他指責市長派了超過200名警察，比抗議者人數多出許多，「可恥的是我們認識許多警察，他們是當地的警察，我們與他們有良好的關係，我們比任何人都支持他們。」他補充道。

當被問及如果本周有機會會告訴拜登什麼時，亞當斯說：「我們需要一個減壓策略，我們需要通過將其稱為緊急狀態來正確資助這一國家危機，我們需要允許這些無證客工作。」