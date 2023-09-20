紐約Concordia峰會 台駐美代表蕭美琴與會談國際地位

蕭美琴與國務院前任亞太助卿羅素對談。(記者許君達／攝影)

在聯合國 大會召開期間，中華民國 駐美代表蕭美琴20日在紐約知名非營利組織Concordia年度峰會 (Concordia Annual Summit)上與「亞洲社會政策研究所」(Asia Society Policy Institute)副總裁羅素(Daniel Russel)進行了公開對談，談話內容包括台灣在包括聯合國在內的國際社會上遭遇不公平打壓、對中國威脅的應變之策以及台灣與國際盟友之間加強經貿合作、鞏固共同利益等。

在蕭美琴的對談之前，現場還播放了中華民國總統蔡英文 預先錄製的演講影片。蔡英文提到，台灣不僅是國際民主社會的重要夥伴，也是全球供應鏈的關鍵一環，因此台海的任何擾動都可能波及全球，而台海和平則符合所有人的利益。

Concordia是2011年成立的無黨派非營利組織，例於聯合國大會開議期間舉辦年度峰會，邀請世界領袖及頂尖民間企業參加。今年的峰會從9月18日至20日共舉辦三天，邀請到的重量級講者還包括土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)、巴拉圭總統潘尼亞(Santiago Paña)、黑山共和國總理阿巴索維奇(Dritan Abazovic)、英國前總理布萊爾(Tony Blair)、歐洲理事會前主席巴洛索(José Manuel Barroso)、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)、加州亞裔國會眾議員金映玉(Young Kim)以及台灣數位發展部長唐鳳等。