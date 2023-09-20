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松柏之家社服中心新開班森賀會所 注重多元文化服務

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙松柏之家服務中心20日舉行開幕剪綵儀式，宣布新會所在班森賀西7街1409號啟用。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙松柏之家服務中心20日舉行開幕剪綵儀式，宣布新會所在班森賀西7街1409號啟用。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)松柏之家服務中心20日舉行開幕剪綵儀式，宣布新會所在班森賀西7街1409號啟用，多名華裔社區領袖、民選官員到場祝福；松柏之家表示，該會所將注重提供多元化社區服務以及推廣長者、青少年藝術項目，已準備好對外服務。

服務中心執行董事李宗保表示，目前在羊頭灣T大道、班森賀已有兩間會所，由於服務人數爆滿，經常需要調動會員到不同會所獲得服務；他們因而爭取在短時間內便開張另一間會所，以滿足民眾的服務需求。

據執行總監陳偉儀介紹，州府2022年的預算案經費終於撥下來，才有資金打造這間新的會所；松柏之家希望在布碌崙南區不同地鐵線途經的路線上建立據點，前兩間會所已在B、D線上，而新會所除是兩家會所的中間點外，距離最近的N線地鐵站也僅有一條街之隔，相信會便利眾多會員。

新中心可容納200人，且注重在提供多元化社區服務，譬如醫療和保險諮詢、政府和市府福利申請、閱讀英文信件和翻譯等；另也推廣一些藝術課程，像是11至17歲青少年的繪畫班、素描班，還有成年人的水墨畫和攝影班等，以上課程均能免費，名額有限、先報名先得。

該會所座落在布碌崙西7街1409號，民眾若需求助可直接上門、無需預約，營業時間是每周一至五早上9時至下午3時，詳情可撥電至(718) 682-6688查詢。

州參議員曲怡文、市議員紀思庭(Justin Brannan)、市長亞當斯(Eric Adams)高級亞裔顧問鄭棋蓉、民主黨第65區區領袖于金山、62分局局長劉志強、布碌崙商會會長藍迪(Randy Peers)等人均出席活動，向松柏之家獻上祝福，恭喜其擴大服務範圍，造福更多人。

布碌崙松柏之家服務中心20日舉行開幕剪綵儀式，宣布新會所在班森賀西7街1409號...
布碌崙松柏之家服務中心20日舉行開幕剪綵儀式，宣布新會所在班森賀西7街1409號啟用。(記者顏潔恩/攝影)

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