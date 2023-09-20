松柏之家社服中心新開班森賀會所 注重多元文化服務

布碌崙松柏之家服務中心20日舉行開幕剪綵儀式，宣布新會所在班森賀西7街1409號啟用。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)松柏之家服務中心20日舉行開幕剪綵儀式，宣布新會所在班森賀西7街1409號啟用，多名華裔社區領袖、民選官員到場祝福；松柏之家表示，該會所將注重提供多元化社區服務以及推廣長者、青少年藝術項目，已準備好對外服務。

服務中心執行董事李宗保表示，目前在羊頭灣T大道、班森賀已有兩間會所，由於服務人數爆滿，經常需要調動會員到不同會所獲得服務；他們因而爭取在短時間內便開張另一間會所，以滿足民眾的服務需求。

據執行總監陳偉儀介紹，州府2022年的預算案經費終於撥下來，才有資金打造這間新的會所；松柏之家希望在布碌崙南區不同地鐵線途經的路線上建立據點，前兩間會所已在B、D線上，而新會所除是兩家會所的中間點外，距離最近的N線地鐵站 也僅有一條街之隔，相信會便利眾多會員。

新中心可容納200人，且注重在提供多元化社區服務，譬如醫療和保險諮詢、政府和市府福利申請、閱讀英文信件和翻譯等；另也推廣一些藝術課程，像是11至17歲青少年的繪畫班、素描班，還有成年人的水墨畫和攝影班等，以上課程均能免費，名額有限、先報名先得。

該會所座落在布碌崙西7街1409號，民眾若需求助可直接上門、無需預約，營業時間是每周一至五早上9時至下午3時，詳情可撥電至(718) 682-6688查詢。