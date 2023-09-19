紐約布朗士托兒所1歲童死於芬太尼 負責人夫妻被控謀殺

芬太尼是美國最盛行的毒品之一。（路透檔案照）

編譯周芳苑／綜合19日電

紐約市布朗士 托兒所Divino Niño一名1歲男童接觸毒品 芬太尼(fentanyl)而死亡、另三名幼兒則過量吸入，聯邦檢察官19日對托兒所經營者和住在開設該托兒所公寓裡的男子提出指控。

兩名被告是托兒所36歲負責人門德斯(Grei Mendez)、以及門德斯的41歲丈夫布里托(Carlisto Acevedo Brito)， 被控謀殺、過失殺人和攻擊罪，在布朗士刑事法庭(Bronx Criminal Court)受審，將接受聯邦地方法官審判。

根據曼哈頓聯邦地方法院19日公布的刑事起訴書，兩名被告各面臨一項持有並蓄意施予麻醉品致死的罪名、以及一項共謀罪。

市法醫尚未透露 1 歲男童多米尼奇 (Nicholas Dominici) 的死因，但警官表示，醫學 檢查顯示其他三名兒童體內含有芬太尼。

16日孩子們被帶走接受治療後，警方搜查Divino Niño 托兒所，發現大量芬太尼以及用於包裝麻醉品的機械和器具。

起訴書特別指出，執法人員在一個袋子裡發現一公斤芬太尼，袋子被堆放在兒童遊戲墊上方，另發現兩台「公斤壓機」(kilo press machines)和機器零件，販毒者通常使用這一類機械產製一公斤尺寸的「磚塊」毒品進行批發。

警方另在臥室壁櫥裡發現第二台公斤壓機、真空袋和真空密封機； 這些真空袋與裝有一公斤芬太尼的袋子相似。

投訴又稱，門德斯撥打 911報稱所照顧的三個孩子沒有反應前已先打三通電話，其中兩通打給布里托；急救人員到達之前，布里托空手進入托兒所，約兩分鐘後離開卻提著兩個沈甸甸的購物袋。

門德斯否認托兒所內有毒品，布里托則稱對那裡有毒品一無所知。

紐約南區聯邦檢察官達米安威廉斯(Damian Williams)和負責紐約的緝毒局特工弗蘭克·A·塔倫蒂諾三世(Frank A. Tarentino III)於記者會上宣布這些指控。