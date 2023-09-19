物價高 犯罪多 移民危機⋯過半選民認為紐約正走向衰落

紐約州過半選民認為紐約正走向衰落。(記者張心／攝影)

錫耶納學院最新民意調查(Siena College poll)，紐約州 57%選民認為紐約正在走向衰落，生活成本的急速飆升、犯罪率的大幅增加、高昂的住房成本、看不到盡頭的無證客 危機⋯⋯都在摧毀民眾繼續在此生活的信心。

錫耶納學院19日發布的最新民調 顯示，804名登記選民中，有57%認為紐約州生活品質變差，27%認為沒有變化，只有14%認為有所改善。

「現在已經無論黨派了，基本上所有民主黨人、共和黨人、無黨派人士，都認為紐約在下坡路。」錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)指出，僅有4%的無黨派人士、5%的共和黨選民和22%的民主黨人覺得紐約在變好。

在分析「紐約愈來愈差」的具體原因時，83%的選民認為紐約州的生活成本是個大問題，77%的選民覺得房價太高、平價屋不足是主要因素，73%的選民覺得犯罪猖獗是大問題，62%的選民擔憂無證客的大量湧入，69%的選民覺得全州財政狀況不容樂觀，52%的選民認為可負擔的醫療狀況不佳，44%的選民表示環境惡化是緊迫問題，還有38%的選民認為大批紐約人「外逃」也對該州未來發展有負面影響。

調研問題還包括「如果能夠建言州長和州立法機構，哪些問題是首要解決事項？」；對此問題，27%的選民將生活成本太高放在第一位，19%的選民擔心犯罪問題，18%的選民將無證客危機看作未來隱患，還有17%認為房價太高，8%批評醫療服務太差。

錫耶納學院指出，此次民調值得關注的點是，所有黨派民眾都對紐約州看法一致。各黨派中，至少80%的選民認為生活太貴，71%覺得平價屋不足，64%害怕犯罪率再上漲，51%擔心無證客問題。

與此同時，88%的紐約州選民還認為，從身體和精神狀況上來看，無論是拜登還是川普，都不適合擔任美國下一任總統。60%的選民覺得明年的總統大選至關重要，甚至是「自己一生中最重要的選舉」。

錫耶納學院此次民調於9月10日至13日進行，受訪對象共計804人，誤差為正負4.3個百分點。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點