紐約市路邊停車費 下月大漲2成…這地區1小時要5.5元

新收費標準生效後，曼哈頓中城和下城的停車費將是全市最貴。(記者張心／攝影)

紐約市路邊停車費將於10月16日(周一)起上調，陸續從曼哈頓 起在全市各區生效，漲幅至少為20%，具體費率各區略有差異。

根據市交通局通知，最新的全市停車收費標準將於下月中旬開始陸續實行，以鼓勵人們選擇公共交通，並提升停車位的周轉，補充高需求地區停車位的供應。

新收費標準生效後，曼哈頓中城和下城的停車費將是全市最貴。該地區第一小時停車平均需要5.5元，漲幅達22%；第二小時將從目前的7.5元上漲到9元，漲幅達20%。曼哈頓96街以南地區，小型車停車收費標準普遍將提高1元，之後每小時增加1.5元；96街以北地區，收費標準將因街區而異。

曼哈頓以外的商業區，布碌崙 (布魯克林)市中心和皇后區法拉盛，第一小時停車費平均將為2.5元，第二小時為5元。史泰登島北部購物區、布朗士 區南部地區，第一小時停車費平均為2元，第二小時為3元。

除此之外全市其他地區，第一小時停車費平均為1.5元，第二小時為2.5元。

新收費標準將從10月16日於曼哈頓開始實施，之後在皇后區、布碌崙、布朗士陸續生效，史泰登島為最後漲價的地區。

與此同時，紐約州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)於昨日(18日)投票通過了兩次通行費漲價方案，分別為明年1月漲價5%，2027年1月再漲5%。當局表示，此舉是為了支付道路不斷翻新、維修而所需的費用，所以漲價勢在必行。

此外，紐約市堵車費也將於明年春季生效，雖然具體費率仍在討論，但預計價格不會令民眾滿意。