紐約氣候周登場 倡議人士批「不夜城」浪費能源

一名環保示威人士對紐約警察怒吼。(路透)

一年一度的紐約氣候周（Climate Week NYC）正在舉行，氣候議題倡議人士、政治人物、商界領袖齊聚一堂，參加數百場旨在應對全球危機的活動。

法新社報導，但帶給這座「不夜城」標誌性光芒的明亮燈光，長期以來都使倡議人士感到沮喪，因為這和在聯合國 大會（UN General Assembly）場邊舉行的年度峰會所體現的環保精神相悖。

國際暗空協會（International Dark-Sky Association）執行長哈特利（Ruskin Hartley）告訴法新社：「燈火通明的城市事實上就是對能源的嚴重浪費，而這也對自然界有著直接的影響，要讓人們意識到這件事，還有很長的路要走。」

根據能源部 （Department of Energy）資料，美國戶外照明每年消耗的能源足以為3500萬家戶供電。

儘管紐約整座城市使用的能源量很難估算，但從衛星影像可以明顯地看出，紐約是美國能源浪費最嚴重的城市之一。而作為一個國家，根據研究，美國的浪費程度遠高於歐洲。

哈特利表示，紐約氣候周已經邁入第15個年頭，舉辦的活動主題從氣候融資 到降低食物系統碳足跡，再到藝術在行動主義中扮演的角色，減少光汙染應該要納入討論。