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果汁飲料沒水果挨告 曼哈頓法官裁定星巴克必須面臨訴訟

編譯徐榆涵／即時報導
美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在美國挨告，遭集體指控其數款水果飲料不含水果。（美聯社）
美國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在美國挨告，遭集體指控其數款水果飲料不含水果。（美聯社）

連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）在美國挨告，遭集體指控其數款水果飲料不含水果，星巴克要求駁回訴訟，但法官裁定星巴克必須面臨訴訟。

路透報導，星巴克要求駁回擬議集體訴訟中11項索賠中的9項，但美國曼哈頓地區法官克羅南（John Cronan）駁回該要求，稱「相當一部分理性消費者」希望他們的飲料中含有名稱中提到的水果。

消費者抱怨稱，星巴克的芒果火龍果、芒果火龍果檸檬汁、鳳梨百香果、鳳梨百香果檸檬汁、草莓巴西莓和草莓巴西莓檸檬汁飲料中均不含廣告中所稱的芒果、百香果或巴西莓。

原告分別是來自紐約州阿斯托裏亞（Astoria）的科米尼斯（Joan Kominis），以及加州費爾菲爾德（Fairfield）的麥卡利斯特（Jason McAllister）。他們表示，星巴克這幾款飲料的主要成分是水、濃縮葡萄汁和糖，星巴克誤導性地稱內含水果，導致其售價很高。原告認爲，這違反了各州的消費者保護法。

星巴克表示，這幾款飲料描述飲料的口味而不是成分，而且在他們的飲料目錄中準確宣傳了這些口味。該公司還表示，理性的消費者不會感到困惑，如果消費者有疑問，其員工可以向消費者解釋並消除困惑。

但法官克羅南表示，與香草不同，芒果、百香果等術語一般不認爲是代表一種風味，一般理解爲水果。

克羅南還表示，顧客之所以會混淆是可以理解的，因爲其他星巴克産品的名稱中含有相應的成分，像是冰抹茶拿鐵中含有抹茶，蜂蜜柑橘薄荷茶中含有蜂蜜和薄荷。

然而，法官駁回原告提出的11項索賠中的欺詐指控和不當得利指控，認為沒有證據表明星巴克有意欺騙消費者。

星巴克表示，指控不準確且毫無根據，期待針對這些指控為自己辯護。

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