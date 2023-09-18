圖輯／威廉王子在紐約 走進水中摸牡蠣

威廉王子站在船的前方，他正前往總督島參觀「十億牡蠣計畫」，背景是曼哈頓下城天際線。（美聯社） 英國王儲威廉王子這兩天在紐約有個新任務。他18日(周一)抵紐約，首站就搭船前往總督島，他戴著棒球帽、穿著防水褲，「下水」體驗「十億牡蠣計畫」在紐約港復育的牡蠣礁的成果。 自2014年以來，「十億牡蠣計畫」已在19英畝的港口養殖了1.22億隻牡蠣，在逾萬名學生和1萬5000名志工的幫助下，這項透過公共教育推廣的環保計畫，為許多海洋物種提供棲息地，並幫助保護紐約市的海岸線免受風暴破壞。 威廉王子站在船的前方，他正前往總督島參觀「十億牡蠣計畫」，背景是曼哈頓下城天際線。（美聯社） 英國王儲威廉王子 (中) 在紐約市布魯克林4號碼頭海灘與「十億牡蠣計畫」的組織成員共同展示復育的牡蠣。（歐新社） 英國王儲威廉王子18日(周一)抵紐約市，他戴著棒球帽、穿著防水褲，「下水」體驗「十億牡蠣計畫」在紐約港復育的牡蠣礁的成果。（歐新社） 威廉王子參觀紐約市的「十億牡蠣計畫」時，與該組織成員一起步入水中，背景是曼哈頓下城天際線。（Getty Images） 英國王儲威廉王子 (中) 在紐約市布魯克林4號碼頭海灘與「十億牡蠣計畫」的組織成員及學生共同展示復育的牡蠣。（Getty Images） 威廉王子（中）參觀紐約市的「十億牡蠣計畫」時，與該組織成員一起步入水中，背景是曼哈頓下城天際線。（Getty Images） 威廉王子（中）參觀紐約市的「十億牡蠣計畫」時，與該組織成員一起步入水中，背景是曼哈頓下城天際線。（Getty Images） 紐約市 教育 上一則 紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭 下一則 果汁飲料沒水果挨告 曼哈頓法官裁定星巴克必須面臨訴訟
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