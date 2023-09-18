圖輯／威廉王子在紐約 走進水中摸牡蠣

威廉王子站在船的前方，他正前往總督島參觀「十億牡蠣計畫」，背景是曼哈頓下城天際線。（美聯社）

英國王儲威廉王子這兩天在紐約有個新任務。他18日(周一)抵紐約，首站就搭船前往總督島，他戴著棒球帽、穿著防水褲，「下水」體驗「十億牡蠣計畫」在紐約港復育的牡蠣礁的成果。

自2014年以來，「十億牡蠣計畫」已在19英畝的港口養殖了1.22億隻牡蠣，在逾萬名學生和1萬5000名志工的幫助下，這項透過公共教育 推廣的環保計畫，為許多海洋物種提供棲息地，並幫助保護紐約市 的海岸線免受風暴破壞。