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圖輯／威廉王子在紐約 走進水中摸牡蠣

世界新聞網／即時報導
威廉王子站在船的前方，他正前往總督島參觀「十億牡蠣計畫」，背景是曼哈頓下城天際線。（美聯社）
威廉王子站在船的前方，他正前往總督島參觀「十億牡蠣計畫」，背景是曼哈頓下城天際線。（美聯社）

英國王儲威廉王子這兩天在紐約有個新任務。他18日(周一)抵紐約，首站就搭船前往總督島，他戴著棒球帽、穿著防水褲，「下水」體驗「十億牡蠣計畫」在紐約港復育的牡蠣礁的成果。

自2014年以來，「十億牡蠣計畫」已在19英畝的港口養殖了1.22億隻牡蠣，在逾萬名學生和1萬5000名志工的幫助下，這項透過公共教育推廣的環保計畫，為許多海洋物種提供棲息地，並幫助保護紐約市的海岸線免受風暴破壞。

威廉王子站在船的前方，他正前往總督島參觀「十億牡蠣計畫」，背景是曼哈頓下城天際線...
威廉王子站在船的前方，他正前往總督島參觀「十億牡蠣計畫」，背景是曼哈頓下城天際線。（美聯社）
英國王儲威廉王子 (中) 在紐約市布魯克林4號碼頭海灘與「十億牡蠣計畫」的組織成...
英國王儲威廉王子 (中) 在紐約市布魯克林4號碼頭海灘與「十億牡蠣計畫」的組織成員共同展示復育的牡蠣。（歐新社）
英國王儲威廉王子18日(周一)抵紐約市，他戴著棒球帽、穿著防水褲，「下水」體驗「...
英國王儲威廉王子18日(周一)抵紐約市，他戴著棒球帽、穿著防水褲，「下水」體驗「十億牡蠣計畫」在紐約港復育的牡蠣礁的成果。（歐新社）
威廉王子參觀紐約市的「十億牡蠣計畫」時，與該組織成員一起步入水中，背景是曼哈頓下...
威廉王子參觀紐約市的「十億牡蠣計畫」時，與該組織成員一起步入水中，背景是曼哈頓下城天際線。（Getty Images）
英國王儲威廉王子 (中) 在紐約市布魯克林4號碼頭海灘與「十億牡蠣計畫」的組織成...
英國王儲威廉王子 (中) 在紐約市布魯克林4號碼頭海灘與「十億牡蠣計畫」的組織成員及學生共同展示復育的牡蠣。（Getty Images）
威廉王子（中）參觀紐約市的「十億牡蠣計畫」時，與該組織成員一起步入水中，背景是曼...
威廉王子（中）參觀紐約市的「十億牡蠣計畫」時，與該組織成員一起步入水中，背景是曼哈頓下城天際線。（Getty Images）
威廉王子（中）參觀紐約市的「十億牡蠣計畫」時，與該組織成員一起步入水中，背景是曼...
威廉王子（中）參觀紐約市的「十億牡蠣計畫」時，與該組織成員一起步入水中，背景是曼哈頓下城天際線。（Getty Images）

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